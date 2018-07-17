Джонни Депп помирился с менеджерами, у которых требовал $25 миллионов за обман

СЕГОДНЯ 18:28 2018-07-17T18:52:05+03:00

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Черная полоса в жизни Джонни Деппа затянулась. Хотя и стала следствием очень роскошной жизни. Но теперь, чтобы выбраться из финансовой ямы и многочисленных судебных тяжб актер решил пойти на мировую со своими бывшими менеджерами, которых обвинял в растрате его миллионов.

Напомним, в 2017 году Джонни Депп подал в суд на компанию The Management Group (TMG), которая с 1999 года занималась его финансовыми делами. Депп уверен, что руководство TMG обчистило его и растратило его деньги на собственные нужды. Также, согласно иску, компания не предоставляла отчетов о расходах, подделывала подписи Деппа или показывала ему только последние страницы договоров. Он требовал возместить ему $25 миллионов.

TMG, в свою очередь, подало иск на актера. По их отчетам, Депп ежемесячно тратил по $2 миллиона. Деньги он спускал на вино, роскошные дома, оплату персонала, искусство, частные самолёты, безопасность и оружие. Это кажется невероятной суммой, но актер не отрицает трат и даже дал интервью, в котором рассказал о своих расходах подробнее. Впоследствии выяснилось, что TMG даже преуменьшили стоимость его покупок.

И вот на днях, стороны- таки заключили мировое соглашение. Его подробности не известны, но адвокат актера сообщил, что он доволен результатом. «Иск стал доказательством того, что Депп намерен предпринимать решительные действия для защиты своей репутации, интересов семьи и карьеры», — заявил адвокат.

По словам адвоката, Джонни Депп счастлив, что сейчас сможет сосредоточиться на творческой деятельности — втором этапе концертного тура Hollywood Vampires и съемках в сиквеле «Фантастических тварей».

Несколько недель назад американский актёр Джонни Депп потратил 73 часа, рассказывая журналисту Rolling Stone Стивену Родрику о причинах своих финансовых неурядиц. Собственно, тогда он и рассказал, куда же именно уходили деньги. Так, Депп приобрёл домов на 75 миллионов долларов, 70 гитар, 200 произведений искусства, 45 автомобилей, тратил 200 тысяч долларов в месяц на перелёты, 1,2 миллиона на доктора и 1,8 миллиона — на круглосуточную охрану и более 30 тысяч долларов ежемесячно на вино.