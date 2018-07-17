После пожара в "Зимней вишне" закрыли 458 торговых центров

СЕГОДНЯ 18:36 2018-07-17T18:48:12+03:00

На сегодняшний день инспекторы побывали в почти 70 тысяч зданий Фото: Михаил ФРОЛОВ

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- Всего до 25 июля планируем проверить около 90 тысяч объектов с массовым пребыванием людей. На сегодняшний день инспекторы побывали в почти 70 тысяч зданий и выявили множество сооружений, которые работают без разрешений на ввод в эксплуатацию, - подвел предварительные итоги проверок главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Самым частым нарушением требований пожарной безопасности стали заваленные мусором или загроможденные иными предметами пути эвакуации Такие недостатки инспекторы нашли в 17 тысячах зданий, а еще в шести тысячах проверенных комплексов пути эвакуации были отделаны горючими стройматериалами

11,5 тысяч торговых центров, кинотеатров и детских комплексов работали с серьезными недочетами в автоматических системах пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, а почти в каждом десятом ТЦ было недостаточно огнетушителей.

За эти и другие нарушения надзорные органы приостановили через суд деятельность 458 объектов и наложили штрафов на 19,5 тысяч должностных и 5,8 тысяч юридических лиц

При этом Еникеев отметил, что инспекторы не каратели, а ведут разъяснительную работу и помогают собственникам помещений избежать трагедий.

По итогам проверок ведомство подготовит не только отчет о количестве объектов-нарушителей, но и предложит правительству ряд законодательных инициатив.

- Сейчас пожарную безопасность контролируют в стране около 10 тысяч инспекторов, а для нормальной работы их нужно не меньше 20 тысяч, будем увеличить число сотрудников. Кроме того мы считаем необходимым дать право Госпожнадзору участвовать во всех этапах градостроительной деятельности, чтобы контролировать и выбор площадок, и сметную документацию, и закупку стройматериалов, - отметил Еникеев

Пожарные инспекторы предлагают также предоставить им права проверять все здания целиком, а не отдельные помещения, принадлежащие разным предпринимателям

Эти и другие предложения ведомство передаст законодателям до конца года.