2018-07-17T23:23:49+03:00
Спорт

Тренер и экс-футболист сборной России Кирьяков избил известного журналиста Рабинера

Драка произошла рядом с студией Матч-ТВ
Константин ИВАНОВ
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Игорь Рабинер считается в России одним из самых известных футбольных журналистов и является автором двух десятков книгИгорь Рабинер считается в России одним из самых известных футбольных журналистов и является автором двух десятков книгФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Российский футбол вернулся с чемпионата мира и буквально за пару дней вляпался в несколько неприятных скандалов. Во вторник, 17 июля, вечером рядом со студией спортивного телеканала «Матч-ТВ» известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков пересекся с футбольным журналистом издания «Спорт-Экспресс» Игорем Рабинером, и их краткое общение закончилось потасовкой. Из столкновения журналист вышел с живыми потерями, тренер – с репутационными.

Вот как события описывает Игорь Рабинер на своей странице в соцсетях:

«Спускаюсь из студии вниз, там стоит Кирьяков. Видит меня, спрашивает: "Ты мне ничего не хочешь сказать?". Я понимаю, о чем речь, и говорю: "Ничего. Все правильно я тогда написал". И тут он бьет меня по лицу со словами: "Да я единственный тренер, с которым Тула осталась в премьер-лиге!" Я полез на него, но тут несколько человек нас растащили. Мы обменялись еще парой добрых фраз, ни одна буква из которых не может быть опубликована, и разошлись - он на эфир, я домой».

Журналист также разместил свою фотографию, где виден довольно внушительных размеров синяк над глазом.

Сергей Кирьяков немного по-другому видит ситуацию:

- Человек (Рабинер – прим. ред) просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить, - рассказал тренер сайту Sport24.ru. - А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться. Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл.

Сергей Кирьяков немного по-другому видит ситуацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Кирьяков немного по-другому видит ситуациюФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Кирьяков – известный в прошлом футболист, выступавший в московском «Динамо», в немецкой Бундеслиге, и проведший за сборный СССР, СНГ и России почти 40 матчей. А причиной конфликта стала публикация годичной давности, в которой Игорь Рабинер очень критично отзывался о тренерских способностях возглавлявшего тульский «Арсенал» Кирьякова. «Кирьяков же, похоже, после 1:0 над "Енисеем" на полном серьезе счел себя большим тренером. А может, «Арсеналы» попутал. Вообразил, что тренирует не тульский, а лондонский», - в частности писал журналист.

Игорь Рабинер считается в России одним из самых известных футбольных журналистов и является автором двух десятков книг. Он уже заявил, что не будет обращаться в полицию с заявлением на тренера. Но издание «Спорт-Экспресс» объявило бойкот Сергею Кирьякову.

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