Роналду объяснил свой переход в «Ювентус», назвав команду одной из лучших в мире
Звезда футбола Криштиану Роналду, который был представлен на прошлой неделе в качестве футболиста туринского клуба «Ювентус», объяснил свой переход из мадридского «Реала» во время пресс-конференция в Турине, на которой футболисту вручили футболку нового клуба с родным номером форварда - «7».
«На мой взгляд, "Ювентус" - один из лучших клубов в мире, это было продуманное решение. Мои друзья и товарищи по команде говорили мне, что это клуб, который мне подойдет. Так что это было простое решение, учитывая силу и величину клуба", – сказал Роналду во время пресс-конференции в Турине.
Футболист признается, что хочет творить историю с «Ювентусом». По его словам, жить необходимо в настоящем, и, так как он довольно молод, то рад принимать различные вызовы: от «Спортинга» до «Манчестер Юнайтед», «Реала» или «Ювентуса».
«Мне не грустно уходить из "Реала". Игроки на этом этапе карьеры обычно уезжают в Катар или Китай, поэтому я благодарен "Ювентусу" за то, что он позволил мне присоединиться к такому большому клубу», – отмечает португальский футболист.
Во время пресс-конференции Роналду отметил, что на протяжении карьеры ему всегда приходилось решать сложные задачи, но просто сидеть на месте и смотреть на прошлые успехи ему не нравится. Он заявляет, что хочет двигаться вперед.
"Я отличаюсь от игроков, которые думают, что их карьера закончена в моем возрасте. Я хочу показать, что я не такой как все. Я хочу быть примером не только как игрок, но и как человек. Я хочу много работать, хочу помогать молодежи. Я не изменюсь, я буду собой. Думаю, что это большой момент в моей карьере, надеюсь сделать фанатов очень счастливыми и работать, чтобы выиграть новые трофеи", – передают слова Роналду Football Italia.
По словам футболиста, его тренировки начнутся 30 июля и уже 12 августа он надеется сыграть свой первый матч с новой командой. Он также ответил на вопрос на о соперничестве с другими игроками.
«Я не смотрю на других игроков как на соперников. Все говорят о моем соперничестве с Лионелем Месси, но каждый борется за свой клуб, и это то, что я буду делать здесь. В конце мы оглянемся назад и посмотрим, кто лучший», – добавил форвард.