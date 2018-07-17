Покупки в зарубежных интернет-магазинах могут обложить отдельной пошлиной

СЕГОДНЯ 13:43 2018-07-17T13:47:51+03:00

В Госдуме хотят дополнить закон «О таможенном регулировании» новым пунктом, который даст возможность взимать дополнительную плату за дистанционные покупки за рубежом

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Новый пункт звучит так: «Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».

Поправки в закон одобрены профильным комитетом и внесены ко второму чтению проекта. Дата проведения пока не определена.

В правительстве обсуждаются разные варианты изменения предела беспошлинного ввоза товаров из интернета. Свои предложения так же высказали Минфин, «Почта России» и Федеральная таможенная служба (ФТС). Последние предложили ввести пошлину на все покупки в зарубежных интернет-магазинах.

На данный момент пошлину можно не уплачивать, если объем покупок в зарубежных интернет-магазинах не превышает 1000 евро и общим весом не более 31 килограмма на человека в месяц.

За превышение нормы взимается пошлина в размере 4 евро за каждый лишний килограмм и 30% от общей стоимости при превышении порога в 1000 евро.

Директор института новейших государств, политолог и публицист Алексей Мартынов поделился своим мнением с КП.

- Дискуссии по этому вопросу идут давно. Все происходит с самого первого момента появления возможности совершения покупок в интернет-магазинах за пределами России. Одно в время пошлин вообще не было. Глобальная сеть оставалась территорией без границ и таможни. В последние годы торговля на просторах всемирной паутины приняла огромные масштабы. Основная часть операций приходится на иностранные интернет-магазины. Сам вопрос пошлин поднялся из-за огромных масштабов торговли. Дискуссии по вопросу идут и обязательно будут приняты меры. Интернет все больше становится частью реальной жизни. Лет 20 назад это было что-то уникальное, элитарное, 10 лет назад у всех уже были смартфоны и т.д. Все логично дошло и до торговли. Если мы закажем без интернета товар из-за границы , то на таможне надо будет платить пошлину. Интернет никак не отличается от этого метода. У меня нет никаких сомнений, что пошлина должна браться , ведь это такая же торговая площадка, - резюмировал эксперт.

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