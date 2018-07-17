Дзюба подорожал на 3 млн. евро, а Смолов подешевел на 2 млн. после ЧМ-2018
Ведущий аналитический футбольный сайт transfermarkt оценил стоимость игроков после чемпионата мира. Больше всех из наших футболистов после мундиаля, сразу на 7 миллионов евро, подорожал Александр Головин. Теперь 22-летний полузащитник ЦСКА с ценой 25 млн. евро является самым дорогим игроком РФПЛ. Головин по этому показателю обошел спартаковца Квинси Промеса, который вместе со своей сборной Голландии на ЧМ не пробился и оценивается сейчас в 24 млн. евро.
На втором месте по прибавке Денис Черышев - плюс 5 млн. Второй бомбардир команды Дзюба подорожал на три миллиона, а Федор Смолов, не забивший первый пенальти в серии одиннадцатиметровыхв матче с хорватами, упал в цене.
Игроки, которые не выходили на поле, или сыграли очень мало, практически не изменились в цене. (В запасе весь чемпионат просидели два вратаря Лунев и Габулов, а также Антон Миранчук и Андрей Семенов).
Сергей Игнашевич завершил карьеру и выпал из списка.
Трансферная стоимость футболистов сборной России до и после ЧМ
Было Стало
Игорь Акинфеев (вратарь, 32 года, ЦСКА) 10 12
Андрей Лунев (вратарь. 26 лет, «Зенит» 8 8
Владимир Габулов (вратарь, 34 года, «Брюгге») 0,7 0,7
Илья Кутепов (защитник, 24 года. «Спартак») 3,4 5
Андрей Семенов (защитник, 29 лет, «Ахмат») 3,5 3,5
Владимир Гранат (защитник, 31 год, «Рубин») 2 2
Федор Кудряшов (Защитник, 31 год, «Рубин») 3 3
Марио Фернандес (защитник, 27 лет, ЦСКА) 16 20
Игорь Смольников (защитник, 29 лет, «Зенит» 6,5 7
Юрий Жирков (защитник, 34, «Зенит») 0,8 0,8
Александр Головин (полузащитник, 22 года, ЦСКА) 18 25
Алан Дзагоев (полузащитник, 28 лет, ЦСКА) 15 15
Роман Зобнин (полузащитник, 24 года, «Спартак») 8 10
Антон Миранчук (полузащитник, 22 года, «Локомотив») 8 8
Далер Кузяев (полузащитник, 25 лет, «Зенит») 7 8
Юрий Газинский (полузащитник, 28 лет, «Краснодар») 5,2 6
Алексей Миранчук (полузащитник, 22 года, «Локомотив») 14 14
Александр Ерохин (полузащитник, 28 лет, «Зенит») 5 5
Денис Черышев (полузащитник, 27 лет, «Вильярреал» 3 8
Александр Самедов (полузащитник, 33 года, «Спартак») 1,2 1,2
Федор Смолов (нападающий, 28 лет, «Краснодар») 16 14
Артем Дзюба (нападающий, 29 лет, «Зенит») 7 10
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