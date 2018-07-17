2018-07-17T14:50:06+03:00
Спорт

Дзюба подорожал на 3 млн. евро, а Смолов подешевел на 2 млн. после ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу изменил трансферную стоимость многих игроков сборной России
Сергей КИРИЛЛОВ
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Возможно именно этот момент сыграл роль в повышении стоимости Дзюбы.Возможно именно этот момент сыграл роль в повышении стоимости Дзюбы.Фото: REUTERS
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Ведущий аналитический футбольный сайт transfermarkt оценил стоимость игроков после чемпионата мира. Больше всех из наших футболистов после мундиаля, сразу на 7 миллионов евро, подорожал Александр Головин. Теперь 22-летний полузащитник ЦСКА с ценой 25 млн. евро является самым дорогим игроком РФПЛ. Головин по этому показателю обошел спартаковца Квинси Промеса, который вместе со своей сборной Голландии на ЧМ не пробился и оценивается сейчас в 24 млн. евро.

На втором месте по прибавке Денис Черышев - плюс 5 млн. Второй бомбардир команды Дзюба подорожал на три миллиона, а Федор Смолов, не забивший первый пенальти в серии одиннадцатиметровыхв матче с хорватами, упал в цене.

Игроки, которые не выходили на поле, или сыграли очень мало, практически не изменились в цене. (В запасе весь чемпионат просидели два вратаря Лунев и Габулов, а также Антон Миранчук и Андрей Семенов).

Сергей Игнашевич завершил карьеру и выпал из списка.

Трансферная стоимость футболистов сборной России до и после ЧМ

Было Стало

Игорь Акинфеев (вратарь, 32 года, ЦСКА) 10 12

Андрей Лунев (вратарь. 26 лет, «Зенит» 8 8

Владимир Габулов (вратарь, 34 года, «Брюгге») 0,7 0,7

Илья Кутепов (защитник, 24 года. «Спартак») 3,4 5

Андрей Семенов (защитник, 29 лет, «Ахмат») 3,5 3,5

Владимир Гранат (защитник, 31 год, «Рубин») 2 2

Федор Кудряшов (Защитник, 31 год, «Рубин») 3 3

Марио Фернандес (защитник, 27 лет, ЦСКА) 16 20

Игорь Смольников (защитник, 29 лет, «Зенит» 6,5 7

Юрий Жирков (защитник, 34, «Зенит») 0,8 0,8

Александр Головин (полузащитник, 22 года, ЦСКА) 18 25

Алан Дзагоев (полузащитник, 28 лет, ЦСКА) 15 15

Роман Зобнин (полузащитник, 24 года, «Спартак») 8 10

Антон Миранчук (полузащитник, 22 года, «Локомотив») 8 8

Далер Кузяев (полузащитник, 25 лет, «Зенит») 7 8

Юрий Газинский (полузащитник, 28 лет, «Краснодар») 5,2 6

Алексей Миранчук (полузащитник, 22 года, «Локомотив») 14 14

Александр Ерохин (полузащитник, 28 лет, «Зенит») 5 5

Денис Черышев (полузащитник, 27 лет, «Вильярреал» 3 8

Александр Самедов (полузащитник, 33 года, «Спартак») 1,2 1,2

Федор Смолов (нападающий, 28 лет, «Краснодар») 16 14

Артем Дзюба (нападающий, 29 лет, «Зенит») 7 10

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