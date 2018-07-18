Александр ЧЕРНОВ: «ЧМ-18 – это мощный аргумент в пользу российской заявки на Всемирную выставку»

СЕГОДНЯ 00:30 2018-07-18T00:35:59+03:00

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Итоговое голосование – через 4 месяца. О нашей заявке, шансах на победу и наследии ЭКСПО «Комсомольская правда» поговорила с генеральным директором заявочного комитета ЭКСПО 2025 Александром Черновым и заместителем губернатора Свердловской области Александром Высокинским.

Мундиаль, который только что завершился, - это аргумент в нашу пользу – дескать, смотрите, как мы умеем? Или аргумент против нас – в том смысле, что мы и Олимпиаду провели, и Чемпионат мира, а теперь еще на Всемирную выставку рассчитываем?

Чернов:

- Год назад на право получить ЭКСПО в 2025 году выдвинулись четыре страны: Япония предложила Осаку, Азербайджан - Баку, Россия сделала ставку на Екатеринбург, Франция - на Париж. Мы с французами договорились, что они выигрывают у нас чемпионат мира по футболу и снимают свою заявку на Всемирную выставку. Они сняли и выиграли чемпионат. Сейчас мы думаем, что предложить японцам и нашим друзьям из Азербайджана - (Смеется).

А если серьезно, то ЧМ-18 – это мощный аргумент в пользу российской заявки на ЭКСПО! Именно с этого мы теперь начинаем презентации нашей заявки в разных странах. Люди хотят приезжать в Россию, в том числе и в Екатеринбург, потому что город блестяще справился со своей частью чемпионата. Сейчас убеждать их в том, что мы клеевые и у нас интересно, уже не приходится.

- Кстати, заявочный комитет воспользовался возможностью позвать на чемпионат мира представителей стран, входящих в Международное бюро выставок (МБВ), чтобы они посмотрели, как мы это всё организовали?

Чернов:

- Исключено. Приглашать нельзя. Но я не сомневаюсь, что среди болельщиков были люди, которые влияют на принятие решений в своих странах. Потому что, безусловно, среди голосующих делегатов много любителей футбола. И они наверняка приехали, чтобы в том числе выполнить что-то вроде миссии «тайного покупателя». На финальном матче я видел очень многих –министров, глав правительств, крупных бизнесменов. К примеру, напротив меня сидел Джек Ма (49 миллиардов долларов личное состояние), который очень активно болел за Хорватию (Джек Ма – китайский бизнесмен, создатель сайта Alibaba – одной из крупнейших в мире площадок интернет-торговли – Прим. ред). Мнение и впечатления этих «тайных покупателей» мы узнаем 23 ноября этого года, после тайного голосования, в котором определится город, принимающий ЭКСПО 2025.

- Какой опыт получил Екатеринбург и вся Свердловская область от приема матчей ЧМ? Это событие, конечно, планетарного масштаба, но наверняка в регионе и ранее проходили серьезные мероприятия?

Заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский

Высокинский:

- Екатеринбург за последние 30 лет прошел огромный путь от промышленного города к городу мирового значения. У нас проводились саммиты ШОС, БРИКС, встречи на высшем уровне Россия – ЕС. Город получил надлежащий опыт, и, самое главное, сегодня в столице Урала полностью готова инфраструктура, необходимая для проведения ЭКСПО. Перед тем, как стать претендентом на право проведения Всемирной выставки, Екатеринбург прошел непростой отбор среди российских городов-миллионников. И президент Владимир Путин сделал выбор в его пользу. Для нас это, с одной стороны, большое доверие, с другой– большая ответственность. Тот факт, насколько успешно Екатеринбург провел свои матчи ЧМ-18, позволяет говорить, что с масштабной задачей проведения ЭКСПО мы тоже справимся. Даже несмотря на то, что во время чемпионата мира пиковая нагрузка на город составляла 30-40 тыс. человек в день, а в случае ЭКСПО нужно будет принимать 200 тыс. человек в день на протяжении полугода. То есть, нагрузка на город будет сумасшедшая. Но я не сомневаюсь, что Екатеринбург с ней справится.

Мы справимся, потому что Всемирная выставка – это отличный шанс для всей России на создание новых точек экономического роста.

Что такое Всемирная выставка на сегодняшний день?

Чернов:

- Выставка следует трендам, формирующимся в науке, бизнесе, в развитии гражданского общества, социальной сфере. На первые выставки в 19 веке привозили телефоны, граммофоны, патефоны; в середине прошлого века мы поразили мир спутником; затем появлялись различные гаджеты - летающие, прыгающие, уходящие в космос. Сейчас, конечно же, очевиден тренд цифровизации. Я уверен, что каждая следующая Всемирная выставка будет все глубже уходить в сферу облачных технологий. Если говорить о масштабах выставки, то сейчас в ЭКСПО принимают участие около 160 стран. Каждая Всемирная выставка – это не просто масштабный павильон, это еще и новые уникальные архитектурные сооружения, которые после форума далеко не всегда демонтируются. Например, Эйфелева башня, которую тоже возвели ко Всемирной выставке в Париже в 1889 году.

Сегодня на пространстве ЭКСПО появляется очень много новых сооружений – десятки, а то и сотни, - поэтому возникает ощущение, что на выставку одновременно приехал весь мир. И ты видишь этот мир, ощущаешь его не только на технологическом, но и на культурном уровне – там поют, пляшут, показывают кино и демонстрируют национальные кулинарные традиции. Получается очень веселая, очень заводная фестивальная тусовка протяженностью шесть месяцев.

- Сколько людей может приехать в Екатеринбург в случае нашей победы?

Чернов:

- Вы знаете, сколько приехало на чемпионат мира иностранных гостей? Тех самых туристов - датчан, бельгийцев, сенегальцев, с которыми мы танцевали, обнимались и не спали по ночам? Их было чуть больше миллиона. ЭКСПО же в самом аккуратном исчислении посетит около 14 миллионов человек в течение полугода.

Что в основе заявки Екатеринбурга?

Высокинский:

- Тема нашей заявки – новые технологии для будущих поколений. Что важнее – человек или технология? Для кого создаются эти технологии, как они нас меняют? Каждой стране, которая примет участие в ЭКСПО 2025, мы предлагаем выразить свою точку зрения по вопросам развития технологий и гуманитарных преобразований. Россия в том числе приглашает к участию в выставке и развивающиеся государства, мы обязуемся профинансировать им строительство павильонов в рамках специальной программы поддержки.

- Как убеждаете страны голосовать за нашу заявку? Есть ли какие-то сложности в этой работе?

Чернов:

Все государства мира без исключения руководствуются исключительно своими интересами – экономическими, геополитическими, географическими. На этих аргументах, собираясь в ту или иную страну, мы и базируем нашу презентацию. Одним предлагаем повнимательнее изучить возможность нашего рынка, другим - обсудить взаимный туристический поток. Третьим мы просто говорим: «Ребята, хватит! Россия - страна, которая 160 лет верой и правдой служит движению ЭКСПО. Пора уже дать нам честь провести Всемирную выставку, и мы без сомнений с успехом проведем это мероприятие.

Ну а проблема у нас одна: странички в загранпаспорте заканчиваются с дикой скоростью, приходится часто менять.

- Расскажите подробнее о наследии ЭКСПО. Что останется в России после выставки?

Высокинский:

- Мы построим крупнейший в истории ЭКСПО-парк на территории 555 гектаров земли. Это миллионы квадратных метров жилой и нежилой застройки. Фактически в Екатеринбурге появится новый район, созданный по передовым технологиям, который мы называем «умным городом. После окончания выставки здесь появятся 4 крупных образовательных центра, где 10-12-летние школьники будут предметно знакомиться с различными областями знаний. Здесь будут делать первые шаги наши будущие инженеры, физики, математики и биологи. Также на базе «умного города» появится центр дополнительного образования, а также крупнейшая в мире студенческая лаборатория. То есть, в «умном городе» будет создан центр трансформации личности. Мы будем растить специалистов определенной сферы деятельности с 10-12 лет, чтобы к 30 годам получить профессионала, способного решать любые задачи.

Кроме того, мы хотим предложить странам-участницам использовать их павильоны в качестве деловых и культурных миссий в России. Многие государства, участвовавшие во Всемирных выставках, разбирают до 70% выставочных площадей. Мы же не планируем ничего сносить. Хотим, чтобы весь комплекс технопарков и образовательных центров, которые появятся в рамках подготовки к ЭКСПО 2025, превратились в стабильную точку роста, объединяющую на территории Урала мировые технологии и мировую культуру.

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- Заявочный комитет провел хакатон – конкурс идей, которые можно было бы реализовать при создании «умного города». Было ли среди них то, что вас действительно удивило?

Высокинский:

- Нужно очень четко понимать, что выставку в 25-м году будут проводить те люди, кому сегодня 18 лет или немного больше. Их-то мы и пригласили на хакатон поделиться своими идеями. Что касается конкурса, то мы просто разрешили всем его участникам мечтать. Оказалось, что для свободной мысли нерешаемых задач вообще нет - мы увидели совершенно новые подходы, новые технологии. Именно так и родилась идея мировой студенческой лаборатории и безопасного научного центра для детей: обе идеи мы решили воплощать.

- Кто будет принимать решение о том, где пройдет ЭКСПО 2025, как будет выглядеть процедура голосования, кто будет голосовать?

Чернов:

Голосование пройдет 23 ноября этого года в Париже на заседании Международного бюро выставок, которое и проводит Всемирные выставки. Принцип такой: одна страна – один голос. Китай со своим миллиардом – 1 голос и, к примеру, Тувалу с 20 тыс. населения – 1 голос. С Китаем трудно договориться, но мы смогли - Пекин официально поддержал российскую заявку.

- Но ведь такой принцип - в пользу непредсказуемости результата.

Чернов:

- Безусловно. Но успокаивает то, что голосует не отдельно взятый человек, исходя из своих эмоций. Делегат изъявляет волю своей страны, которая руководствуется серьезными экономическими интересами. А мы, как я говорил ранее, представляя нашу заявку в разных странах мира, приезжаем с аргументами, которые являются значимыми именно для этого государства. Нужно понимать, что наши конкуренты - Осака и Баку - тоже делают колоссальную подготовительную работу, у них тоже очень интересные заявки.

Поэтому борьба очень жаркая. К примеру, после финала чемпионата мира Владимир Путин предложил до конца года продлить иностранным болельщикам право безвизового въезда в Россию по Fan ID. Такие жесты, такая открытость – это все в нашу копилочку.

- Итак, Китай официально нас поддерживает. А кто еще и почему?

Чернов:

- Аргументы в пользу официальной ноты, поддерживающей Екатеринбург, очень разные. Кто-то делает это, будучи нашим убежденным союзником. Кто-то ищет коммерческую выгоду. Кто-то принимает решение по географическому принципу. Например, представители некоторых европейских стран считают, что им гораздо удобнее добираться до Екатеринбурга, чем лететь в Осаку, потому что обеспечить устойчивый поток туристов туда гораздо сложнее и дороже. А Всемирная выставка только тогда является успешной, когда ее посещает огромное количество людей со всего мира. И приезжают не на один день, а вновь и вновь возвращаются туда, как это было в Лиссабоне, где в 1998 году прошла блестяще организованная выставка. В Японию, конечно, так не наездишься. Так что территориальная доступность - один из наших весомых аргументов.

- С кем-то из наших ближайших соседей удалось договориться о поддержке заявки?

Чернов:

- Безусловно. Все знают о нашем стремлении выиграть, все страны высказали свою позицию. В подавляющем большинстве мы получили позитивную реакцию на нашу заявку. Конечно, мы рассчитываем на поддержку союзников, и это нормально. Я уверен, что в свою очередь Япония и Азербайджан также рассчитывают на поддержку своих союзников, и круг этих союзников мы с вами можем очертить. Но чего точно не будет – солидарного континентального голосования. Ведь у каждой страны, входящей в МБВ, имеются собственные интересы, своя история взаимоотношений с тремя претендентами на ЭКСПО. Например, мы также получили голос от одного государства просто потому, что были первыми, кто признал его независимость в 90-е годы.

- Пытаюсь оценить наши преимущества. В Осаке недавно произошло мощное землетрясение. Они там случаются регулярно, и это, наверное, аргумент не в пользу японской заявки?

Чернов:

- Мы очень сопереживаем ребятам из заявочного комитета Осаки, с которыми знакомы. Не дай бог кому-то пережить такую трагедию, какая произошла там. Но это ни в коем случае не будет аргументом в нашей борьбе с японцами – честной, открытой, профессиональной. Да, в Екатеринбурге трудно себе представить землетрясение - такие старые, основательные Уральские горы никогда не трясутся. Но все же мы этим аргументом не будем злоупотреблять.

- Большие ЭКСПО проводятся сейчас раз в пять лет: в 2020 году – в Дубаи, в 2025 году, надеемся, что в Екатеринбурге. Но за 5 лет наша жизнь в плане инноваций может существенно поменяться. Не слишком ли редко проводится главное технологическое мероприятие планеты?

Высокинский:

- Действительно, за пять лет меняются технологические уклады, технологические подходы. Технологии, на сегодняшний день считающиеся новейшими, через несколько лет могут быть никому не нужны. Однако для того, чтобы подготовить такое мероприятие, необходим очень серьезный комплекс подготовительных работ. Екатеринбургу, чтобы принять 14 миллионов человек и более, нужно построить миллионы квадратных метров площадей. Если делать выставки чаще, то снизится качество подготовки к ним. Если делать реже – мы не будем успевать за прогрессом. Поэтому периодичность проведения Всемирной выставки раз в 5 лет – совершенно обоснованное решение.