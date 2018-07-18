2018-07-18T01:13:29+03:00
Экономика

Как журналисты «КП» искали работу для тех, кому за 50

Сотрудников старшего возраста готовы брать на вакансии, от которых отказываются молодые
Евгений БЕЛЯКОВВладимир ПЕРЕКРЕСТНина ОСТРОВСКАЯ
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- Я б в монтажники пошел! - А я - в кассиры!- Я б в монтажники пошел! - А я - в кассиры!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Недавно глава Роструда назвал работников старшего возраста подарком для предпринимателя. Мы решили проверить столь неожиданное заявление - попробовали трудоустроиться прямо в прямом эфире Радио «КП» (97,2 FM).

Условия были максимально приближены к боевым. Одному из нас, Владимиру Перекресту, - 59. Напарнице по эфиру Нине Островской об отдыхе думать пока рановато - ей всего 25, молодая еще. Но, чтобы узнать отношение работодателей и к женщинам предпенсионного возраста, пришлось ей накинуть себе пару десятков годков. Голос молодой - ну так у многих женщин он с возрастом не меняется.

СТАРИКИ-ОХРАННИКИ

Владимир ПЕРЕКРЕСТ (отдел экономики):

Сначала я, конечно, хотел найти что-нибудь в престижных компаниях. Типа - в Газпроме, «ЛУКОЙЛе». Их вакансии опубликованы на корпоративных сайтах. Возраст в требованиях, разумеется, не указан - мол, никакой дискриминации. Вот только телефон, по которому звонить, не указывают - требуют резюме по e-mail. Отправить - это ж ответ сколько ждать? Да и ответят ли вообще? Ладно, не всем же на теплые места устраиваться - кто-то и охранником должен потрудиться. Одна из самых массовых профессий. На каждом сайте работы всегда есть эти вакансии. Вот, пожалуйста, одна из них: вахтовый метод, можно с небольшим опытом работы, 1500 рублей за смену - самое оно. Звоним!

- Здравствуйте! - бодро вживаюсь в роль. - Что охранять будем?

- А вы из какого региона?

- Из Москвы, - честно отвечаю я. Это один оперативник мне рассказал: даже легендируясь, будь максимально правдив - иначе проколешься. Ну и старая истина гласит: не знаешь, что сказать, - говори правду.

- Да нет, вас это не устроит, - разочарованно тянет собеседник. - Это в области, Истринский район.

- Нормально, на природе...

- Не знаю... Мы уже брали москвичей, они до вечера смену отсидят и сбегают...

- До конца сентября, пока тепло будет, точно не сбегу. Это ведь как на даче. Истра же! Вы думаете, это большая радость - в Москве торчать?

- Ну ладно - давайте к 8 утра на перевахтовку. При себе иметь паспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС, трудовую книжку.

- Лицензии не нужны?

- Нет.

- А что делать-то надо?

- Контролировать заезд автомобилей в паркинг или на территорию. Вам заявки дают, вы по этим заявкам пропускаете.

- А по возрасту нет ограничений? Мне 59.

- Ничего страшного, приезжайте...

Вот так достаточно легко я «нашел работу» в предпенсионном возрасте. Денежки небольшие. Но для многих жителей регионов 15 дней отвахтовать, особо не напрягаясь, под Москвой, потом 15 дней отдыхать дома - это очень хороший вариант. Потому что у себя в городе работы вообще нет.

«ВАС НИЧЕГО НЕ СМУЩАЕТ?»

Нина ОСТРОВСКАЯ (региональный отдел):

Пытаюсь устроиться на должность кассира в ресторан.

- Мне 55. Вас не смущает возраст? - говорю «взрослым» голосом, чтобы сойти за женщину, которой вакансию в интернете нашла дочь.

- Не смущает, - слегка опешил менеджер. - А опыт работы есть у вас?

- Конечно. 15 лет. Зарплату уточните?

- Если график 5 - 2 (то есть пятидневка с двумя выходными. - Ред.), то 45 - 50 тысяч. Как вас зовут?

- Нина Никитична.

- Давайте ваш номер телефона, я перезвоню...

По интонации было очевидно - не перезвонит. Остается только гадать, что смутило сотрудника ресторана. Вряд ли возраст. Может быть, упоминание отчества? Наверное, надо было как-то попроще. Ладно, учтем.

ЭЙ, ПЕНСИОНЕРЫ! В УЧЕНИКИ НЕ ХОТИТЕ?

Владимир ПЕРЕКРЕСТ:

Надо сказать, что явно дискриминационных объявлений, в которых четко указывались бы верхние границы возраста (что запрещено законом), мы не нашли. Зато попадались объявления с обозначенной нижней планкой: например, о наборе учеников на монтаж слаботочных систем - там ждут молодых людей от 18 лет. Тут уж точно отфутболят без пяти минут пенсионера, какой из него студент? Звоню, чтобы зафиксировать безобразие.

- Вам ученики нужны?

- Да, - уверенно ответил собеседник. - Стандартного срока обучения у нас нет. Люди, когда понимают, что готовы, начинают работать самостоятельно. А до этого будете смотреть на других и по ходу сами учиться. Первый месяц - без оформления. И больничные не оплачиваем. Ученики начинают от 1000 рублей в день.

- А что так мало?

- Так мы же еще и учим! А где вы видели бесплатное обучение? Станете специалистом - будет получать больше, от 35 тысяч. Когда поймете, что готовы, вручим стремянку, инструмент - и в путь: самостоятельно ставить датчики, камеры и т. д. Квартиры, промышленные объекты...

Полезная штука: умение ловко поставить камеру видеонаблюдения в жизни всегда пригодится.

- У всех кризис, а у нас работы подвалило, - завершил презентацию Василий, так зовут моего собеседника.

- Мне 59, - честно информирую я.

- Да? - голос его поскучнел. - У нас труд физический, по 8 часов.

- Я в спортзал хожу. Штанга - 50 кг.

- А, ну тогда хорошо, - чувствовалось, что у Василия отлегло. Видно, не так много претендентов на 35 тысяч за ежедневный физический труд.

Что же в итоге? Работа, получается, есть и для возрастных претендентов. Даже в ученики взяли. Какой вывод, господа ровесники? Если уж приперло - смело звоним, а если понадобится, то переучиваемся. Одна знакомая дама за 50 сменила в жизни четыре профессии - от актрисы до журналистки и преподавателя, везде была востребована. А вот недавно получила пятую - реабилитация детишек с проблемами опорно-двигательного аппарата.

ИСТОРИИ НАШИХ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ

«Не нравится - вот дверь»

Сергей из Владимира:

- Мне 40 лет. Коллеге - 28. Мы IT-специалисты, одновременно решили сменить работу. Квалификация одинаковая, опыт работы у меня на 12 лет больше. В итоге товарищ работу нашел за месяц, а я - за девять. Меня не особо звали на собеседования. Фактор возраста, видимо, так влияет.

Виталий из Московской области:

- Мне тоже 40. Год искал работу, пока не устроился. Подрабатывал на каких-то низкоквалифицированных работах. А у меня высшее образование, я бухгалтер и юрист, плюс еще бизнес-образование МВА. Претендовал на руководящую должность. То, что в объявлениях не пишут про возраст, - это формальность. Масса случаев, когда приезжаешь на собеседование, а тебе отказывают, не называя причин. Ясно, почему. Мне только в двух компаниях открыто сказали, что дело в возрасте. Сейчас зарплаты сильно упали. Я начал искать с 80 - 100 тысяч рублей, в результате нашел только на 50 тысяч. Ниже некуда... А работодатель в открытую говорит: не нравится - вот дверь.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Антон ПЕТРОВСКИЙ, консультант по подбору персонала:

Устраиваться лучше самостоятельно, а не через рекрутеров

- В требованиях к вакансии возраст не указывается. И что? Даже если по телефону постесняются спросить, то попросят прислать резюме. Можете и там не писать. Но по косвенным признакам поймут - дата окончания учебы, стаж и т. п. Если вам за 50, то трудоустройство через рекрутеров-хедхантеров для вас закрыто. Работодатели платят им деньги за подбор специалиста - старых коней никто не купит. Реальное ограничение тут даже не 50, а 45. Самостоятельно же устроиться возможно. Но не в ту сферу, где высока конкуренция с молодежью. На неквалифицированные и некоторые рабочие специальности запросто возьмут пожилого человека. В остальных случаях предпочтут молодого, даже более низкой квалификации. Благо рынок труда ломится от людей до 40 лет.

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