Итальянцы привезли в Россию миниатюру памятника офицера российского спецназа

СЕГОДНЯ 16:03 2018-07-18T16:22:59+03:00

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Необычной церемонией открылся финал игры "Победа" в подмосковном парке "Патриот", где собрались более тысячи юнармейцев, кандидатов в члены движения, кадет, членов военно-патриотических клубов и участников молодежных организаций. Мэр Вальи-Сотто Марио Пулье и председатель римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии Адриан Токки передали движению "Юнармия" копию памятника Герою России старшему лейтенанту спецназа Александру Прохоренко.

"Такие подвиги возрождают понятие герой. В честь подвига Прохоренко мы решили назвать один из наших парашютных курсов его именем", - заявил Андриан Токки.

"От имени Министерства обороны России позвольте выразить слова благодарности представителям мэрии Вальи-Сотто и римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии за увековечение подвига российского офицера в ходе борьбы с международным терроризмом", - поблагодарил членов иностранной делегации статс- секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

Памятник 25-летнему российскому офицеру Александру Прохоренко, который погиб 24 марта 2016 года при выполнении боевого задания в Сирии, был открыт 6 августа 2017 года в итальянском городе Вальи-Сотто. Мраморная скульптура изображает военнослужащего, опершегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. По замыслу создателей, Прохоренко запечатлен за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.

Тело Александра Прохоренко было перевезено в Россию и 6 мая 2016 года захоронено на родине, у села Городки Тюльганского района Оренбургской области. За мужество и героизм указом президента Владимира Путина старшему лейтенанту было присвоено звание Героя России.

Кстати, в России именем Прохоренко названы улицы в Оренбурге, Грозном и Зеленоградске. В Оренбурге в память Александру открыт 10-метровый бронзовый памятник, а на территории Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС России им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского в Смоленске ему установлен бюст.