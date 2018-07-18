Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

СЕГОДНЯ 16:46 2018-07-18T16:51:59+03:00

Серебренников заявил в суде, что у следствия нет доказательств хищения. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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Кроме того, до 19 сентября будет находиться под домашним арестом директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Следствие обвиняет Серебренников и Апфельбаум в хищении бюджетных средств - 133 миллионов рублей, выделенных в 2011-14 годах на проект “Платформа”. В списке фигурантов «театрального дела» - бывший директор "Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский, экс-бухгалтер Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова (она находится за границей, обвинение ей предъявлено заочно).

По версии следствия, для хищения государственных денег была создана автономная некоммерческая организация «Седьмая студия». Ее руководители обналичивали бюджетные деньги через фирмы-однодневки.

Однако Серебренников заявил в суде, что у следствия нет доказательств хищения. Он назвал все происходящее с ним в течение последнего года «абсурдом». «На основании абсурдного обвинения меня незаконно лишили свободы», — заявил режиссер. - Нет оснований держать меня под домашним арестом, поскольку мне незачем скрываться, некому угрожать, и у меня нет улик, которые нужно уничтожать. Следствие считает: если обналичили деньги, значит, украли». По словам Кирилла Серебренникова, на обналиченные средства три года проводили проект «Платформа». Почему не допросить сотрудников проекта и не узнать, как они получали зарплату? На проекте работали приглашенные специалисты, им платили гонорары. Почему не подсчитать и эти деньги?

По мнению режиссера, следствие не желает считать все расходы.

Адвокат Серебренникова предложил за его освобождение залог 68 млн. рублей.

Однако судья Наталия Дударь решила удовлетворить ходатайство следователя и продлить домашний арест Серебренникову до 22 августа.