2018-07-18T16:51:59+03:00
Звезды

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Басманный суд принял сторону следствия и «закрыл» режиссера до 22 августа
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Серебренников заявил в суде, что у следствия нет доказательств хищения. Фото: Антон Новодережкин/ТАСССеребренников заявил в суде, что у следствия нет доказательств хищения. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Кроме того, до 19 сентября будет находиться под домашним арестом директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Следствие обвиняет Серебренников и Апфельбаум в хищении бюджетных средств - 133 миллионов рублей, выделенных в 2011-14 годах на проект “Платформа”. В списке фигурантов «театрального дела» - бывший директор "Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский, экс-бухгалтер Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова (она находится за границей, обвинение ей предъявлено заочно).

По версии следствия, для хищения государственных денег была создана автономная некоммерческая организация «Седьмая студия». Ее руководители обналичивали бюджетные деньги через фирмы-однодневки.

Однако Серебренников заявил в суде, что у следствия нет доказательств хищения. Он назвал все происходящее с ним в течение последнего года «абсурдом». «На основании абсурдного обвинения меня незаконно лишили свободы», — заявил режиссер. - Нет оснований держать меня под домашним арестом, поскольку мне незачем скрываться, некому угрожать, и у меня нет улик, которые нужно уничтожать. Следствие считает: если обналичили деньги, значит, украли». По словам Кирилла Серебренникова, на обналиченные средства три года проводили проект «Платформа». Почему не допросить сотрудников проекта и не узнать, как они получали зарплату? На проекте работали приглашенные специалисты, им платили гонорары. Почему не подсчитать и эти деньги?

По мнению режиссера, следствие не желает считать все расходы.

Адвокат Серебренникова предложил за его освобождение залог 68 млн. рублей.

Однако судья Наталия Дударь решила удовлетворить ходатайство следователя и продлить домашний арест Серебренникову до 22 августа.

Еще больше материалов по теме: «Дело «Гоголь-центра» и Кирилла Серебренникова»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Лидеры советского кинопроката: как мексиканская мелодрама переплюнула наш боевик
14 июля 1980 года - 38 лет назад - на экраны вышел знаменитый фильм «Пираты XX века», который посмотрело рекордное количество зрителей. Вспоминаем, какие еще картины были особенно популярны у завсегдатаев кинотеатров [видео]
Сергей Рогожин: С Киркоровым по Витебску гоняли на «хаммере»
Перед самым началом фестиваля петербургский музыкант, экс-солист групп «АукцЫон» и «Форум», рассказал, как начинающим артистам поверить в себя, можно ли попасть в правительственную ложу и почему на конкурсе в Беларуси никто не проигрывает
Новости 24
Экс-начальник МУРа Вкитор Трутнев получил пять лет условно по делу о коррупции
Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Госсовета
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки НДС
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о роли счастья в экономике
Киев запросил разъяснений у Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
В Москве открыт межведомственный штаб МИД и Минобороны
Захарова рассказала о вкладе России в операцию по спасению детей в Таиланде
В базу данных «Миротворца» попал французский диджей Боб Синклер
Пассажир снял на видео падение самолета изнутри салона
За что задержали Марию Бутину: в МИД РФ историю с обвиненной в шпионаже россиянкой назвали политзаказом
Путин назначил Кулика послом России в Южной Корее
В США хотят, чтобы переводчик Трампа рассказал, что обсуждалось в частной беседе с Путиным
Путин поддержал идею распространить технологию паспорта болельщика
Здание Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва
Родители в будущем смогут самостоятельно выбирать внешность будущего ребенка
В Средиземном море затонула лодка с беженцами: погибли 19 человек
Мэй заявила, что США поддерживают Британию по вопросу об отравлении в Солсбери
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные €4,34 млрд
В Германии позитивно оценили итоги переговоров Путина и Трампа
Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики»
В Бельгии снимут фильм о путешествии Петра I по странам Европы
На национальный проект «Образование» направят около 674 млрд рублей