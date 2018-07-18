2018-07-18T17:33:09+03:00
Звезды

«Я очень боялась умереть!»: Актриса Сэнд Ван Рой рассказала, как ее изнасиловал Люк Бессон

Адвокаты режиссера уже заявили, что это ложь
Ольга АНТОНОВА
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Ван Рой снялась в фильме Бессона «Валериан и город тысячи планет» и сыграла в картине «Такси 5»Ван Рой снялась в фильме Бессона «Валериан и город тысячи планет» и сыграла в картине «Такси 5»Фото: EAST NEWS
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Кажется, теперь Ванштейна еще гуляет по Голливуду, заставляя новых актрис впервые откровенно говорить о тех ужасах, которые происходили с ними ранее. На подобное признание решилась актриса Сэнд Ван Рой, которая заявила Daily Mail, что ее изнасиловал режиссер Люка Бессон.

По словам артистки, Бессон набросился на нее в отеле в Париже. «Я просила его остановиться, недвусмысленно. И не только это. Я плакала, я блевала. Он совершал надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение. Я показывала ему, что не хочу этого», — поведала Ван Рой.

Надо отметить, это заявление прозвучало более чем странно, ведь считалось, что Бессон и Рой два года состояли в отношениях.

«Я очень боялась умереть, и была очень близка к этому», — поведала она. Ван Рой призналась, что на следующий день ее тело болело так сильно, что она теряла сознание.

Бессон категорически отвергает эти фантастические обвинения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бессон категорически отвергает эти фантастические обвинения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бессон категорически отвергает эти фантастические обвиненияФото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат Бессона Тьерри Марембер заявил, что автор «Пятого элемента» «категорически отвергает эти фантастические обвинения». Он подтвердил, что Ван Рой и Бессон знакомы, добавив, что режиссер никогда не допускал по отношению к актрисе подобных действий и он не понимает, что на нее нашло.

Ранее Рой заявила, что Бессон надругался над ней потому что она не могла сопротивляться. До этого она выпила чашку чая, предложенную Бессоном, и почувствовала слабость и упала в обморок. Придя в сознание, жертва поняла, что была изнасилована 59-летним кинематографистом.

Ван Рой снялась в фильме Бессона «Валериан и город тысячи планет» и сыграла в картине «Такси 5», которую режиссер спродюсировал.

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