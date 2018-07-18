2018-07-18T18:09:32+03:00
Звезды

«Телевизор случайным людям сносит голову»: Лариса Гузеева оскорбила Василису Володину

Кажется, на программе «Давай поженимся» зреет сильный конфликт
Ольга АНТОНОВА
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Время от времени даже в эфире возникает непонимание между Василисой Володиной и Ларисой ГузеевойВремя от времени даже в эфире возникает непонимание между Василисой Володиной и Ларисой ГузеевойФото: Анатолий ЖДАНОВ
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О том, что отношения трех ведущих программы «Давай поженимся!» близки от дружеских, более того, время от времени даже в эфире возникает непонимание между Василисой Володиной и Ларисой Гузеевой, заметили постоянные пользователи шоу. И оказалось, что это не просто догадки. На днях, Лариса Гузеева жестко прокомментировала ссору Леры Кудрявцевой с Василисой Володиной.

Не секрет, что совсем скоро 47-летняя телеведущая во второй раз станет мамой, поэтому для ведущей остро встал вопрос с поиском няни. И она решила поинтересоваться у подписчиков, нанимали ли они азиатских помощниц. Вскоре к беседе присоединилась Лариса Гузеева, которая посоветовала Лере обратиться за помощью к Василисе Володиной, ведь ее соведущая также прибегала к помощи няни-филиппинки. Но получилась неожиданный ответ от Кудрявцевой.

«Лорик, твоя Василиса после матного слова, сказанного мной, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграма», — заявила Кудрявцева.

Гузеева призвала Кудрявцеву не обращать внимания на подобные выпады.

«Лера, да ты что! Телевизор случайным людям сносит голову. Гневное письмо взрослой бабе — это глупо», - сделала выводы Гузеева.

К слову, слухи о том, что ведущие программы «Давай поженимся» конфликтуют друг с другом, ходят давно. Так, ранее Лариса Гузеева рассказывала, что не дружит за кадром с Розой Сябитовой и Василисой Володиной. Более того, женщины практически не общаются вне съемочной площадки.

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