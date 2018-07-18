Россия больше не кредитует Америку. Почему?

СЕГОДНЯ 18:30 2018-07-18T19:04:36+03:00

Аналитики уже заметили, что стоимость гособлигаций в конце весны немного снизилась. Возможно, это и было следствием распродажи со стороны России Фото: EAST NEWS

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Россия резко сократила долю американских гособлигаций в международных резервах. Если в конце прошлого года наши вложения в госдолг США превышали $100 млрд, то сейчас упали до $14,9 млрд. Что случилось? Как теперь будут хранить нашу кубышку? «Комсомолка» нашла ответы на все эти вопросы.

ПОЧЕМУ ВСЕ РАСПРОДАЛИ?

Произошло то, что просили многие экономисты уже долгие годы. Они задавались закономерным вопросом: «Зачем вкладывать деньги под смехотворный процент за рубежом, если полно более доходных инструментов, да и в своей стране денег катастрофически не хватает?!»

Раньше финансовые власти отвечали примерно так. Мол, экономика США до сих пор является самой передовой в мире. Да, проценты по американским гособлигациям низкие. Но зато и рисков никаких. Правительство вкладывает часть денег в ценные бумаги США по тем же самым причинам, почему половина российских граждан держит деньги в Сбербанке – это надежно.

Тем не менее политика, похоже, перевесила экономику. Все чаще американские оппоненты стали призывать ужесточить санкции против нашей страны, в том числе заморозить финансовые активы. Поэтому в Минфине и Центробанке приняли стратегическое решение - постепенно распродать все гособлигации США. Благо, спрос на них есть. Тот же Китай держит в них $1,2 трлн сбережений, а Япония - $1 трлн.

НЕУЖЕЛИ АМЕРИКАНЦЫ МОГЛИ КОНФИСКОВАТЬ ЭТИ ДЕНЬГИ?

Теоретически, да. США - главный заемщик денег в мире. Американский бюджет долгие годы дефицитный - расходы превышают доходы примерно на триллион долларов каждый год. То есть, они зависят от других стран, финансирующих их экономику. И пока предпосылок для изменения этой политики нет. Если забрать деньги у одной страны (точнее не вернуть долг), другие кредиторы испугаются и поспешат продать облигации. Это может обрушить всю экономику Штатов, построенную на жизни взаймы. На такой риск США вряд ли пойдут.

Этого мнения до последнего времени придерживалось большинство экспертов. Мол, здравый смысл должен возобладать, американцы - люди прагматичные. Но вряд ли любые рациональные рассуждения можно принимать в расчет, пока у власти в Америке находится Трамп. Тем более что прецедент уже был: когда США вводили санкции против Ирана, они заморозили, по разным оценкам, от $50 до 100 млрд. Поэтому лучше уж вернуть деньги на родину, чем бояться за их будущее. Все-таки речь идет о шести триллионах рублей по нынешнему курсу. Сумма огромная - примерно столько мы ежегодно тратим на выплаты пенсий.

Bряд ли любые рациональные рассуждения можно принимать в расчет, пока у власти в Америке находится ТрампФото: REUTERS

МОЖЕТ, МЫ ИХ ПОТРАТИЛИ НА ЧЕМПИОНАТ?

Эта вроде бы очевидная мысль не подтверждается статистикой. За время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу наши международные резервы только росли. Сейчас в кубышке Центробанка лежит $460 млрд. Для сравнения, за последние полгода сбережения увеличились на $30 млрд., а за два года - на $70 млрд.

КУДА ЖЕ ОНИ ДЕЛИСЬ?

Эту статистику в Центробанке раскрывают только спустя полгода после совершения операций. Такая секретность связана с биржевой спецификой. Крупным держателям ценных бумаг нельзя влиять на решения более мелких игроков - иначе это может обрушить весь рынок. Спустя несколько месяцев влияние становится минимальным.

Как считают эксперты, ЦБ мог перераспределить кубышку. Например, продать доллары и купить больше евро (точнее ценных бумаг государств еврозоны) или золота. К примеру, доля благородного металла за последние 10 лет выросла в нашей кубышке в 10 раз. Справедливости ради, это сложно назвать удачной инвестицией. За последние 2,5 года стоимость золота уменьшилась на 15%. На этом фоне даже мизерные 1 - 2% годовых кажутся хорошей прибылью. Тем не менее никто в мире не знает, что будет с ценой на золото дальше. Вполне возможно, вскоре мы снова увидим рост. Так уже бывало. Например, только за 2014 год благородный металл на мировом рынке подорожал вдвое.

Крупным держателям ценных бумаг нельзя влиять на решения более мелких игроков - иначе это может обрушить весь рынокФото: REUTERS

ПОСТРАДАЮТ ЛИ США, ЕСЛИ МЫ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЙДЕМ ИЗ ИХ ОБЛИГАЦИЙ?

Аналитики уже заметили, что стоимость гособлигаций в конце весны немного снизилась. Возможно, это и было следствием распродажи со стороны России. Тем не менее серьезных проблем США не испытают. Мы держали в гособлигациях США всего $100 млрд. В масштабах американской экономики это копейки. Для сравнения, иностранные центробанки держат гособлигаций Штатов на сумму почти $7 трлн. А общий внешний госдолг (включая частных инвесторов) составляет почти $21 трлн. То есть, серьезно насолить Штатам мы не сможем. А вот помочь собственной экономике - вполне. Но только если направим деньги на инвестиционные проекты внутри страны. Собственно, это и предлагали большинство независимых экономистов, которых, похоже, наконец услышали.