Страховщики займутся контролем за врачами в поликлиниках
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Всероссийский союз пациентов (ВСП) договорились вместе бороться с врачебными нарушениями.
Многие этого не помнят, а может быть и не знают, но медицинские полисы ОМС выдает не абстрактное государство, а конкретные страховые компании. Именно страховщики оплачивают поликлиникам все оказанные пациентам по полису услуги.
Правило: кто девушку ужинает, тот ее и танцует, - успешно действует и в медицине. Страховая компания способна заставить лечебное учреждение сделать все, что оно обязано сделать. Какая-нибудь беззащитная бабушка может неделями безответно жаловаться на плохого терапевта главврачу. Но практика показывает, что стоит подключиться к делу юристам страховой, как тут же находятся нужные аппараты и хорошие доктора.
При этом большинству пациентов даже в голову не приходит в случае проблем жаловаться в страховую компанию на поликлинику или стационар. В ВСС решили пойти им навстречу сами.
Договор Всероссийского союза пациентов и Всероссийского союза страховщиков должен помочь защитить интересы посетителей больниц и поликлиник.
По словам президента ВСС Игоря Юргенса, организации будут готовить предложения, способные улучшить систему защиты прав пациентов и отношения между страховыми компаниями, клиентами, врачами.
- Страховые компании мало о себе заявляют, раз только 8% пациентов в случае проблем обращаются к ним, - сказал сопредседатель ВСП Ян Власов. - Мы решили взаимодействовать в направлении пациент-ориентированной медицинской помощи, используя ресурс страховых компаний для повышения качества лечения.