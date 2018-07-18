2018-07-18T20:12:35+03:00
Общество

Страховщики займутся контролем за врачами в поликлиниках

Бороться с нарушениями в больницах они будут совместно с Союзом пациентов
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Страховщики оплачивают поликлиникам все оказанные пациентам по полису услугиСтраховщики оплачивают поликлиникам все оказанные пациентам по полису услугиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Всероссийский союз пациентов (ВСП) договорились вместе бороться с врачебными нарушениями.

Многие этого не помнят, а может быть и не знают, но медицинские полисы ОМС выдает не абстрактное государство, а конкретные страховые компании. Именно страховщики оплачивают поликлиникам все оказанные пациентам по полису услуги.

Правило: кто девушку ужинает, тот ее и танцует, - успешно действует и в медицине. Страховая компания способна заставить лечебное учреждение сделать все, что оно обязано сделать. Какая-нибудь беззащитная бабушка может неделями безответно жаловаться на плохого терапевта главврачу. Но практика показывает, что стоит подключиться к делу юристам страховой, как тут же находятся нужные аппараты и хорошие доктора.

При этом большинству пациентов даже в голову не приходит в случае проблем жаловаться в страховую компанию на поликлинику или стационар. В ВСС решили пойти им навстречу сами.

Договор Всероссийского союза пациентов и Всероссийского союза страховщиков должен помочь защитить интересы посетителей больниц и поликлиник.

По словам президента ВСС Игоря Юргенса, организации будут готовить предложения, способные улучшить систему защиты прав пациентов и отношения между страховыми компаниями, клиентами, врачами.

- Страховые компании мало о себе заявляют, раз только 8% пациентов в случае проблем обращаются к ним, - сказал сопредседатель ВСП Ян Власов. - Мы решили взаимодействовать в направлении пациент-ориентированной медицинской помощи, используя ресурс страховых компаний для повышения качества лечения.

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