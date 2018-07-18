Молодая любовница как территория безответственности

18 Июль 22:08 2018-07-18T22:31:54+03:00

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Получив это письмо, я очередной раз вспомнила, как я люблю нашу молодежь. Прекрасная молодежь – с достоинством. С самоуважением. Я без иронии это говорю.

«Дарья, обращаюсь к вам как к ровеснице моего мужчины и его жены. Им за сорок, как и вам. Скажу честно: я иногда не понимаю людей старшего поколения. Почему, например, женщины так цепляются за мужчин? И почему мужчины не находят нужным скрывать свои посторонние отношения, если не собираются разводиться?

Мне 27 лет, симпатичная, есть работа, неплохой доход, снимаю квартиру. Скоро подумываю купить свою. Личная жизнь – с переменным успехом, так скажем. Пока не думаю о «замуже», я не отношусь к тем женщинам, которые торопятся создать семью, «пока всех мужиков не расхватали». Живу и наслаждаюсь. Жизнь меня убедила: всё лучшее приходит к тебе, когда ты расслаблен и принимаешь мир таким, какой он есть.

Познакомилась с мужчиной: 44 года, выглядит моложе, очень ухоженный и при средствах. На первом свидании повел меня в ресторан в «Национале». Романтические поездки за город, неожиданные шопинги по выходным «поедем, купим тебе что-нибудь», разговоры до утра. Его действительно заинтересовала моя личность, мое мнение по разным вопросам. Я никогда и ни с кем не была так откровенна, как с ним. Никто никогда не интересовался так подробно моей жизнью. Я влюбилась, но где-то в душе грыз червячок, что скоро все кончится… Он признался, что женат, с самого начала. А через какое-то время вдруг выдал: отношения с женой трещат по швам, они давно не любящие супруги, а родители ребенка. Он хотел второго, но она отказалась. Не поддерживает его ни в чем и никогда. Развод – в ближайших планах.

А вдруг это судьба, мой мужчина? Я месяц летала на крыльях, чувствуя себя самой сексуальной, умной, потрясающей. Глаза сияли, даже на работе заметили.

А вчера мне позвонила его жена. Разговор весь строился на агрессии: «Я знаю, ты новая ТП моего мужа»…

Дальше пошли наглые пояснения, что я у него не первая, до меня был десяток «таких»…

Я спросила: «Каких?» Она сказала: молодых (более грубое слово). И добавила: «Только я не пойму, зачем он вам всем жениться обещает». Я заметила, что с его стороны непорядочно играть на чувствах людей. Она усмехнулась и ответила: «Мы сами разберемся, тебя это не касается».

И бросила трубку. Я, честно говоря, совсем офигела.

Вечером он не позвонил, на смс не ответил. Видимо, жена устроила бурю. И дальше – ничего. Ноль звонков и смс. Даже не попытался объясниться! Меня будто швырнули с на землю мордой в асфальт. Гадко и противно все это. Никогда больше не свяжусь со старым мужиком! Вот вы, старые мужики, думаете, так себя ведете – и никак вам не аукнется? Да хотя бы тем, что я запомню вас навсегда. И не я одна, как утверждает его жена.

Спасибо, что выслушали. Меня потряхивает до сих пор.

Лика».

«Живу и наслаждаюсь», «живу и получаю удовольствие», - люди моего поколения, как правило, говорят такие вещи с вызовом, остро подбоченясь - приготовившись к ковровой бомбардировке какашками со стороны большинства, привыкшего жить «ради семьи, детей, родителей» - мрачно и сурово, в осознании своей жертвы.

В поколении, которое приходит нам на смену, влияние «большинства» отсутствует. Я вижу очень симпатичную черту: молодежь живет с удовольствием и не впадает в трагический пафос – даже когда жизнь непростая. Даже уход за больной бабушкой они умеют превратить в увлекательную историю для соцсетей.

...И иногда их заносит на территорию моего – надеюсь, последнего – поколения людей, которое страдает ангедонией – неумением жить с удовольствием.

Молодых девушек иногда тянет к сорока-пятидесяти-шестидесятилетним старцам. Да, старикан - определенно «интересный человек», потому что получил образование в качественной советской школе. Однако его умные, эрудированные глаза красны от гиперответственности и самоотречения. На девушку он смотрит, как на мир, где можно, наконец, прильнуть к груди, отдохнуть от кредитов, детей, тещи etc. Отдохнуть, но потом снова ринуться в пляс - к привычному жертвенному алтарю. Вам нужно помнить об этом, Лика. И правильно вы решили больше не связываться с этими мазохистами-стариками. Ну их. Я тоже, если когда-нибудь лишусь мужа, больше не стану заводить отношений.

Хотя многие дамы за сорок иногда пытаются имитировать независимость. Но как-то выходит у них натужно... Трудно спрятать сорок кошек в косметичку и делать при этом беспроблемное лицо.

У вас, дорогие читатели, наверняка тоже есть что сообщить Лике. Я определенно чего-то недосказала. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада почитать ваши истории. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, вы знаете.