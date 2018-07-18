«Гардемарины-4»: Сколько заплатят Харатьяну и Боярскому за съемки в новом фильме

СЕГОДНЯ 01:08 2018-07-17T12:34:15+03:00

Михаил Боярский снова сыграет шевалье де Брильи. Правда, во второй части («Виват, гардемарины!») его герой погиб, но теперь его воскресят медиумы. Фото: Пресс-служба фильма

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Департамент по кинематографии при Министерстве культуры РФ наконец-то согласился выделить деньги на съемку продолжения отечественного кинобренда - «Гардемарины-4». «Комсомолка» позвонила режиссеру Светлане Дружининой поздравить со стартом проекта.

Трубку взял супруг Светланы Сергеевны оператор Анатолий Мукасей.

- Пока денег нет, придут месяца через два, - объясняет Мукасей. - Съемки еще не начаты.

- Два месяца - не срок!

- А для нас срок. Ведь уходит время, лето. Многие костюмы сшиты, натура выбрана. Нужны деньги, чтобы начать строить декорации.

- Будут ли в продолжении петь Харатьян, Боярский, как это было в первых сериях?

- Да. Сохраним наши традиции. Музыку пишет Виктор Лебедев, он для всех «Гардемаринов» ее сочинял. И песня «Не вешать нос...» снова прозвучит. Передаю трубку режиссеру.

Внука Пугачевой в фильм не взяли

- Сейчас ищем двух молодых героев, - говорит Светлана Дружинина. - Те, которых мы приглашали 3 - 4 года назад, уже повзрослели. Главные роли должны были играть Аглая Шиловская и Никита Пресняков. Они оба талантливые артисты и прекрасные люди, но уже видно, что они взрослые, а мне нужны юные-юные... На экране это заметно, особенно на крупных планах. Никита женился, мечтает о ребенке... Скажут: мол, чего он молодого играет? И Аглая часто на экране появляется. Она очаровательная. Но мне нужны новые обаятельные молодые лица. Сегодняшний зритель любит считывать возраст и предъявляет претензии к подобного рода деталям.

- Звезда прошлых «Гардемаринов» Харатьян - у него ведь тоже возраст...

- Гардемарины играют возрастных героев, и молодиться им не надо. Какие они есть - такими пусть и будут на экране.

Об интимных сценах

- Раньше более целомудренное было кино. Вы планируете интимные сцены?

- Вероятно. Не хочется раскрывать интригу. Все увидите в моем фильме!

- Вы уже сняли Боярского нагишом, когда он из бани бежит. Это же не дублер бежал?

- Не дублер. Михаил Боярский - хороший, талантливый человек и профессионал. Особо уговаривать его не пришлось.

- Знаменитые артисты съедают немалую часть бюджета фильма. Ставки у известных артистов высокие?

- Грядут переговоры. Если будет всем интересно, не исключаю, что они не станут завышать свои гонорары.

Отдельный туалет для Алеши Корсака

- Когда фильм запускается в производство, смета заложена на известных актеров отдельной строкой и отдельной - на всех остальных, - объяснил «КП» один из кастинг-директоров «Мосфильма», который попросил не упоминать его имени. - У некоторых артистов есть жесткая ставка. Но многие ее меняют - в зависимости от роли, режиссера. Самый высокооплачиваемый из молодых мужчин-актеров - Данила Козловский, он миллион рублей просит за съемочный день. Так же, как и Владимир Машков. Евгений Цыганов - от 350 тысяч рублей, Константин Хабенский и Олег Меньшиков - от 500 тысяч. У актрис поменьше ставки, чем у актеров. Девушек-артисток симпатичных сейчас пруд пруди!

Кроме гонораров, еще особые требования бывают. Харатьян (он играет в «Гардемаринах» Алешу Корсака), скажем, может райдер выдвинуть: чтобы и биотуалет отдельный, и гримваген - то есть вагончик с зеркалом, где накладывают грим.

Самый дорогой наряд - у Кристины Орбакайте. Фото: Игорь ДАДИАНИ

ЗВОНКИ АКТЕРАМ

Федор ДОБРОНРАВОВ: Какой Дружинина скажет гонорар, такой и будет

- Дали деньги на съемки продолжения «Гардемаринов»? Хорошая весть! - обрадовалась звонку «КП» Ольга Машная, сыгравшая в прежних сериях возлюбленную Алеши Корсака в исполнении Дмитрия Харатьяна. - Меня все время спрашивают о продолжении в разных странах. Мне приятно...

- Я сейчас на море в Анталье, неудобно говорить, но очень надеюсь, что соберемся и поработаем! - коротко сказал нам по телефону Михаил Боярский.

- Да, я буду играть в «Гардемаринах», проходил пробы, - подтвердил «КП» Федор Добронравов.

- За какой гонорар готовы сниматься?

- Господи, родненькие, о чем вы спрашиваете! Я артист. Какой Дружинина скажет гонорар, такой и будет. У меня к ней особое отношение. Скажет Дружинина, что не хватает денег и надо бесплатно, значит, буду сниматься бесплатно!

- Я рад и несколько озадачен, потому что предстоит очень сложная работа, - признался «Комсомолке» Михаил Мамаев. - Дружинина, как всегда, замахивается на сложный проект, который потребует много эмоциональных и физических сил. Помнится, первое появление моего героя на экране было со стихами, которые я сам написал. Читал их на пробах. А Дружинина предложила их прочитать в кадре. Это вошло в фильм.

ЧУЖОЙ КАРМАН

Ставки артистов, засветившихся в проекте

Михаил Боярский - от 300 тыс. руб. в день

Дмитрий Харатьян - 200 - 300 тыс. руб. в день

Александр Лазарев-младший - от 200 тыс. руб. в день

Александр Домогаров - от 200 тыс. руб. в день

Федор Добронравов - 200 тыс. руб. в день

Ольга Машная - 100 тыс. руб. в день

Михаил Мамаев - от 80 тыс. руб. в день

Аглая Шиловская - от 80 тыс. руб. в день

О ЧЕМ ЛЕНТА

Верные пажи императрицы Екатерины II (Кристина Орбакайте) помогут полководцу Суворову (Федор Добронравов) одержать победу в решительный момент сражения за Крым. Как и прежде, Екатерина II призывает бравых гардемаринов выполнить тайное поручение - найти и спасти из плена ее внебрачного сына. На помощь к императрице приходит не только старая гвардия гардемаринов, но и их молодые наследники.

КСТАТИ

Пуговицы по цене деревни

Пожалуй, шику-блеску костюмов из новых «Гардемаринов» может позавидовать даже главный шмоточник всея Руси Филипп Киркоров! Дизайнер и историк моды Игорь Дадиани обещает, что камушки в ушах и на костюмах будут настоящие.

- Фильм разделен на две части - мир и турецкая война. Самое сложное - одеть армию. Придется сделать огромное количество костюмов для войска плюс весомый гардероб для Суворова, - рассказывает Игорь Дадиани. - А еще морским офицерам надо пошить форму, наряды для городских жителей - продавцов, рыбаков, обычных прохожих...

Самый дорогой костюм будет у Кристины Орбакайте.

- Там золотое шитье, дорогая парча, - объясняет художник. - Мы снимаем в исторических интерьерах (в Зимнем дворце, Петергофе, Царском Селе), и любой новодел не должен выбиваться из общей картины. Светлана Сергеевна любит крупный план, который подразумевает отсутствие рисованных деталей на нарядах. Если это вышивка, то исключительно ручной работы, если камни, то настоящие, если шантильское кружево, значит, его должно быть видно издалека. Чтобы зрителей не отвлекали мысли: «Ой, какая дешевая тряпочка!», мы решили не использовать стекляшки и грошовые ткани.

Костюмы и пуговицы украшены натуральными камнями. Фото: Игорь ДАДИАНИ

У нас будет момент в фильме, когда незаконнорожденного сына Екатерины похищают и держат в подземелье. Он для мальчика, который приносит ему еду, срывает со своего кителя пуговицу. А тот не понимает, почему его пуговицей благодарят. И там есть такая фраза: «На эту пуговицу ты можешь купить целую деревню!» У меня пуговицы ювелирные, сделанные по образцу той эпохи, с вензелями, с хорошими камнями. Действительно можно деревню купить!

- Сколько же миллионов будет стоить одно платье Кристины Орбакайте?

- Много. Я не уполномочен называть точную цену. Но платье мы делали не один месяц.

Алина ЧЕРНОВА