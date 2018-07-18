Как правильно тратить деньги в отпуске: Едва на пляж прилег, как пуст мой кошелек

СЕГОДНЯ 01:12 2018-07-17T12:37:32+03:00

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Все приготовления позади, турфирма не подвела, отель прекрасный. Вы с головой окунаетесь в долгожданный отпуск. И... с удивлением обнаруживаете, что за первые же несколько дней потратили большую часть денег из тех, на которые вообще-то собирались отдыхать все каникулы. И уже и море не так радует, и прекрасная местная еда не лезет в горло... Как не испортить себе отдых собственной нерасчетливостью и правильно потратить деньги в отпуске?

Установите лимит

Неприятное, но очень полезное упражнение: установите себе потолок трат в отпуске на каждый день. Это, конечно, не значит, что надо вообще лишить себя всяких удовольствий. Но если мы сегодня душевно посидели в хорошем ресторане и выбились из финансового графика, завтра просто тратим меньше.

Какую-то сумму надо обязательно отложить на всякий случай. Или иметь с собой кредитную карту. Накладки могут случиться и в самый последний день. Например, возникли какие-то проблемы у турфирмы и авиакомпании. Да, ваши права как потребителя услуг в этом случае никто не отменял. Но качать права всегда комфортнее на сытый желудок и имея финансовую возможность в случае чего позаботиться о себе и своей семье самостоятельно.

Простой совет: какую-то часть отпускных оставьте дома. Перед отъездом в отпуск эта идея кажется почти кощунственной - но как же вы будете рады своей предусмотрительности по возвращении!

Сначала приценитесь

Еще до поездки стоит собрать информацию о местных ценах. Сделать это большой проблемы нет - в интернете масса форумов, где люди делятся впечатлениями о поездках.

Если такой возможности все-таки нет, не кидайтесь что-то покупать и заказывать в первый же день. Сначала убедитесь, что вы понимаете, что с учетом местных особенностей дорого, а что дешево. Почти наверняка выяснится, что первое впечатление обманчиво. Тем более что мы привыкли многое мерить российскими мерками, а за рубежом соотношение стоимости знакомых вроде бы товаров может оказаться совсем другим.

В первые пару дней не стоит делать дорогостоящие покупки и еще по одной причине - чисто психологической. Вы наконец вырвались «на волю», горите желанием «ну наконец-то оторваться» и в силу этого не всегда адекватны в своих желаниях. Чтобы потом не жалеть о деньгах, импульсивно потраченных непонятно на что, дайте себе немного времени, чтобы поостыть. Увидите - к середине отпуска многое вам будет видеться уже совсем в другом свете.

Питайтесь там, где местные

Конечно, приятно посидеть в ресторанчике с видом на греческий Акрополь, но надо понимать, что цены там раза в 4 - 5 выше, чем на такие же блюда в заведениях, которые находятся в неприметных для туристов местах и которые посещают в основном сами греки.

Ехать ужинать куда-нибудь на окраину необязательно. Действует простое правило: надо отойти на пару кварталов от популярных туристических маршрутов - и уровень цен будет уже совсем другим.

Еще одно зарубежное ноу-хау: найти местный университет или другое крупное учебное заведение. Почти наверняка в его окрестностях есть что-то вроде студенческой столовой, где цены на порядок ниже обычных. Из личного опыта автора: так очень серьезно удалось сэкономить в Осло, где цены на еду вообще запредельные.

Кафе самообслуживания нередко встречаются и в крупных торговых центрах. Это тоже бюджетный вариант: поскольку вас не обслуживает официант, а вы сами ходите с подносом, это сказывается на цене.

И опять-таки - почти везде кто-то из соотечественников уже побывал до вас. Поэтому шерстите интернет, и вы наверняка найдете там координаты подходящих заведений в нужном вам городе или даже в конкретном районе. Очень полезны в этом плане странички в соцсетях, которые ведут русские, проживающие за рубежом.

В ТЕМУ

Экономьте на сувенирах

✓ Не закупайте слишком много «традиционных» сувениров - тем более в странах или городах, где большинство ваших друзей уже были не по одному разу. Внимание, конечно, всем приятно. Но если очевидно, что судьба вашего подарка - пылиться на дальней полке, надо ли тратить на это последние деньги?

✓ Если уж решили на отдыхе заняться шопингом, помните про такс-фри. Это возможность получить обратно уплаченную вами сумму налога, аналогичного нашему НДС, при вылете из страны (в среднем 5 - 15%). Но не забывайте, что для этого у вас с собой должен быть правильно оформленный чек. Для чего покупки вам придется делать с паспортом.

✓ Посмотрите стоимость услуг вашего сотового оператора в роуминге. Лучше как минимум отключить все сервисы, связанные с автоматическим выходом в интернет. Еще лучше - купить симку местного оператора.

Кроме того, в большинстве отелей, а также во многих кафе и ресторанах есть бесплатный вай-фай. Это возможность общаться с близкими вообще бесплатно - используйте скайп или звонки через WhatsApp.

✓ При заселении в отель обязательно интересуйтесь, какие там есть дополнительные возможности. Очень часто для постояльцев предлагаются какие-то бесплатные услуги. Например, бассейн, сауна, тренажерный зал, прокат велосипедов. А туристы, зацикленные на маршруте отель - пляж - отель - экскурсия, осознают это только в последний день. Обидно!

ВАЖНО!

Перед отпуском не забудьте закрыть все платежи, которые придутся на время вашего отсутствия. Очередные взносы по кредитам, «коммуналка» и т. п. Не надейтесь, что «я как-нибудь оплачу через интернет из отпуска». Забудете за мелкими радостями отдыха - а когда все завершится, дома вас уже будут ждать неоплаченные счета. К тому же в нужный момент у вас под рукой может не оказаться интернета или произойдет что-то еще. Ну и наконец, в отпуск лучше уезжать без лишних долгов - больше денег после отдыха у вас явно не станет.

НА ЗАМЕТКУ

Не пытайтесь посетить всё

Экскурсии и музеи - традиционно существенная статья расходов. Понятно, что, попав в какое-то культовое место, хочется там увидеть все-все, о чем так много написано в путеводителях и на туристических сайтах.

Лучше поступить так: составьте свой список, где на первом месте будут те достопримечательности, которые очень-очень интересны всем членам семьи. И которые вам всем действительно хочется посетить. И прикиньте бюджет. Если после этого выяснится, что более двух экскурсий вы просто не потянете, - ну и бог с ними. Оставьте время для бесплатных прогулок по каким-то красивым местам - они зачастую доставляют не меньше удовольствия.

Традиционный совет - ловить халяву. В большинстве европейских музеев бывают дни, когда они работают бесплатно. Это, конечно, здорово с точки зрения экономии. Но, скорее всего, особенно если на дворе июль или август, вам придется отстоять большую очередь и осматривать музей среди толп таких же экономных. Подумайте, готовы ли вы к этому - особенно если с вами еще и дети, которые быстро устанут.

Пользуйтесь общественным транспортом

Во многих европейских странах трансфер из аэропорта или такси реально нужны, если только у вас ну очень много вещей либо с вами маленькие дети или пожилые люди, которым тяжело передвигаться. Обычно из аэропорта до центра города достаточно регулярно бегает специальный шаттл - комфортное маршрутное такси или автобус, где предусмотрены место для багажа, кондиционер и ряд прочих удобств. При этом цена тоже вполне комфортная, в разы ниже такси.