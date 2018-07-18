2018-07-17T12:51:25+03:00
Здоровье

Роль бабушек и дедушек в воспитании детей: чему старшее поколение может научить внуков

Многие мамы уверены, что бабушки и дедушки могут только разбаловать детей
Алла ШАФИГУЛИНА
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Когда вы отдаете бабушкам и дедушкам своего ребенка, он попадает с одной планеты на другую.Когда вы отдаете бабушкам и дедушкам своего ребенка, он попадает с одной планеты на другую.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Это только у Бонифация бабушка все время сидела в качалке и вязала. Наши же бабушки, закатав рукава, берутся за внуков всерьез. Получают на пару летних месяцев касатиков и давай обрушивать на них свою любовь, наносить радость и заботу - в общем, воспитывать «как следует». Хорошо ли это? Разбираемся в роли бабушек и дедушек в воспитании детей вместе с практическим психологом, главным специалистом-экспертом «Центра практической психотерапии под руководством Ковалева С. В.» Олегом Леконцевым.

Договаривайтесь на берегу

Важно понять: когда вы отдаете бабушкам и дедушкам своего ребенка, он попадает с одной планеты на другую. У вас в семье свои правила, а у ваших родителей - другие. Вот и получается, как у фрекен Бок: «Идите работайте! Скоро вы своего ребенка не узнаете». И точно: многие родители к сентябрю получают разбалованных и неуправляемых детей. Или таких, которые вдруг теряют всякую самостоятельность. Чадо как подменили.

- Поэтому взрослым нужно со своими родителями договариваться на берегу, - объясняет Олег Леконцев. - Заранее обсудить правила. Что можно вашим детям, чего нельзя, как следует с ними поступать, как не стоит, чем кормить, какой у них распорядок дня. А заодно деликатно предостеречь от ошибок, которые чаще всего совершают временные воспитатели.

Об ошибках - ниже.

Олег Леконцев Фото: Личный архив

Олег ЛеконцевФото: Личный архив

«Я лучше»

Нередко бабушки начинают играть в игру под названием «Ведь я же лучше твоих родителей». Мол, дома тебя держат в строгости, а тут смотри какая райская жизнь: спи сколько хочешь, смотри весь день мультики и лопай конфеты килограммами. «Они тебя меньше любят, а я больше» - и ребенок начинает в это верить.

«Мама твоя золото, а папа - придурок»

Бабушки порой наговаривают на родителей: «Вот мама у тебя, дочка моя, - золото! А с папкой-то тебе не повезло...» Или: «Ты весь в отца, такой же безалаберный»... В этот момент они разваливают авторитет родителей в глазах ребенка. Этого ни в коем случае делать нельзя.

«Пока не доешь - из-за стола не выйдешь»

Люди старшего поколения жили во время дефицита. Сейчас в магазинах продукты есть. И запихивать их в ребенка не надо - еда еще будет. Увы, многие из тех, кого заставляли доедать в детстве, потом взрослеют и сталкиваются с проблемой лишнего веса. В том числе потому, что у них работает программа «доедай!», оставлять куски на тарелке им всегда запрещали.

«Как бы чего не вышло»

Пожилые люди нередко очень тревожны - ждут, что вот-вот что-нибудь да случится. Отсюда запреты: не ходи босиком - захвораешь, не лезь на забор - упадешь, не плавай - утонешь, оставь велосипед - разобьешься. Хотят, конечно, как лучше - оградить ребенка от опасностей. Но если перегибают палку, то происходит следующее: бабушки-дедушки всеми силами ограничивают детей в потребности к любознательности и самостоятельности. Реальный пример: мой двоюродный брат приезжал к своим grаndparents и все лето проводил у них под столом: лепил там динозавров из пластилина. А все почему? Там его дедушка с бабушкой не доставали своими запретами и страхами. Еще реальная история из практики Олега Леконцева: по возвращении от бабушки дочка вдруг стала спрашивать своих родителей: можно я пойду пописаю? Никогда раньше таких вопросов не задавала.

«Обожди, я тебя одену»

Тоже большая ошибка. Не надо делать за ребенка то, с чем он сам хорошо справляется. Пусть сам намыливает руки, завязывает шнурки, одевается. Пусть сам убирает за собой игрушки и моет свою тарелку. Да, у людей старшего поколения порой не хватает терпения - быстрее и проще все сделать самим. Но кого вы хотите вырастить? Дитятю, которого до 30 лет нужно кормить с ложечки?

«В детский дом отдадим»

Детей нужно растить с такой установкой: мир прекрасен, и бояться в нем нечего. Да, необходимо быть осторожными, но трястись почем зря не надо. Еще важно, чтобы ребенок понял: он хороший! Поэтому никогда не критикуйте ребенка: «Ах ты такой плохой, мы тебя в детский дом отдадим». Если он сделал что-то не так, нельзя ему говорить: «Ты дурак». Правильно: «Ты поступил не очень умно». То есть если критикуете, то только поведение, а не самого ребенка. «Ты хороший, но сейчас поступил не очень хорошо». Чувствуете разницу? А потом объясните ему, в чем был прокол, как надо было сделать. Важно при этом, чтобы и родители именно так поступали. Двойных стандартов дети не признают.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВАЖНО

«Старики закостенели?»

В то же время большое заблуждение родителей - считать, что они умнее. Мол, старики уже закостенели, а время меняется. Мы вот книги по детской психологии читаем, а с них что взять? Тогда такой вопрос. Вот скажите, родители, допустим, вы пролистали справочник о разборке-сборке автомобиля, а потом вас поставят его разбирать-собирать. Вы с какого раза это сделаете? То-то и оно - прочитать мало.

И, слава богу, не все бабушки-дедушки травмируют своих внуков. Зачастую они - хорошие и мудрые наставники.

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