2018-07-18T14:24:32+03:00
Наука

Rolls-Royce разрабатывает крошечных роботараканов для осмотра авиационных двигателей

Устройства помогут сократить диагностику с пяти часов до пяти минут [видео]
Григорий ПУШКАРЁВ
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Разработка подобного устройства заняла 8 лет. Фото: стоп-кадр видеоРазработка подобного устройства заняла 8 лет. Фото: стоп-кадр видео
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Компания Rolls-Royce объявила о том, что она объединилась с экспертами по робототехнике из Гарвардского университета и Университете Ноттингема. Цель - разработать крошечных роботов-тараканов, которые могут ползать внутри авиационных двигателей для диагностики и устранения проблем.

По данным специалистов, роботы помогут ускорить инспекции. Двигатели не придется снимать с самолета для проведения ремонтных работ. В Rolls-Royce надеются, что благодаря устройствам время диагностики сократится с пяти часов до пяти минут.

Rolls-Royce разрабатывает крошечных роботараканов для осмотра авиационных двигателей.

Себастьян де Риваз, научный сотрудник Гарвардского института, заявил, что вдохновение для дизайна робота действительно исходит от таракана, а разработкой подобного устройства его коллеги занимались в течение восьми лет. Он добавил, что следующим шагом будет установка на них камер и уменьшение до 15-миллиметрового размера. Де Риваз подчеркнул, что как только роботараканы выполнят свою задачу, они могут самостоятельно покинуть двигатель.

Также компания разрабатывает робозмей, которые достаточно гибки, чтобы путешествовать через двигатель, как эндоскоп. Согласно планам компании, они будут проникать через камеру сгорания и проверять повреждения, а также удалять остатки мусора. Второй подобный тип робозмеи будет способен и на временный мелкий ремонт.

Компания Rolls-Royce разрабатывает робозмей.

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