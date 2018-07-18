2018-07-18T14:53:20+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная России обошла Францию по эффективности нападения

На гол нашим футболистов требовалось всего 4,1 ударов
Сергей КИРИЛЛОВ
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По среднему количеству ударов французы заняли только 17-е место (11 ударов за матч), зато их точность была очень высокойПо среднему количеству ударов французы заняли только 17-е место (11 ударов за матч), зато их точность была очень высокойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Аналитическое агенство InStat Sport подводит итоги чемпионата мира по футболу в России. И пытается ответить на главный вопрос - за счет чего же французы выиграли Кубок мира ФИФА?

Статистика подсказывает, что Les Bleus стали чемпионом мира благодаря совокупности факторов - эффективности в атаке и надежности в обороне. Например, по среднему количеству ударов французы заняли только 17-е место (11 ударов за матч), зато их точность была очень высокой - в среднем на один гол подопечные Дидье Дешама тратили всего 5,5 удара.

Любопытно, что по этому показателю французов обошла только сборная России - 4.1 удара на гол. При этом Франция забила за 7 матчей 14 мячей, а сборная России за 5 игр - 11.

Преуспели французы и в обороне. И если по среднему количеству успешных отборов сборная Франции стала десятой - 20 за матч, то их эффективность впечатляет - 61% это лучше, чем у всех других участников первенства.

А вот лидером чемпионата по общему количеству точных острых передач (22) стал бельгиец Кевин де Брюйне, сыгравший 7 матчей. Но по среднему показателю впереди Неймар - 3.7 опасных паса в среднем за 90 минут.

Наибольшее количество ударов на ЧМ нанесли футболисты сборных, не дошедших до полуфиналов. Неймар и Криштиану Роналду чаще всех били по воротам (4,8 в среднем за 90 минут), но удары Неймара были точнее (50% в створ). Неймар стал лидером по количеству ударов в створ (13), на втором месте Антуан Гризманн (10), на третьем – шведский нападающий Маркус Берг (9).

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