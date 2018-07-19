Вахтанг Кикабидзе: Какой я диссидент? Я очень люблю Россию

СЕГОДНЯ 01:04 2018-07-19T01:05:31+03:00

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Знаменитый на весь Советский Союз Мимино, а для друзей и близких просто Буба, в последнее время удивляет своими политическими заявлениями. Его критика советского герба вызвала шквал осуждения в соцсетях. Тем не менее хайповая риторика слетает как лист с дерева, а в сердце и в памяти остается чистое и искреннее «Чито-гврито» (Птичка-невеличка) и «Мои года - мое богатство» в исполнении Кикабидзе. И он сам - с его ослепительной улыбкой.

Мы позвонили Вахтангу Константиновичу накануне юбилея. Первый вопрос был традиционным: где и с кем собирается отмечать день рождения.

- 19 июля соберемся в узком кругу близких родственников в моем доме в Батуми. А на следующий день, наверное, пойдем в ресторан и хорошо посидим с друзьями. Лето я провожу в Батуми, где 19 августа пройдет мой юбилейный концерт. Я написал много новых песен. В Тбилиси перееду осенью и там на октябрь запланированы мои выступления. Через неделю полечу в Баку на фестиваль «Жара», - знакомый голос Кикабидзе немного искажает кашель.

- Вахтанг Константинович, вы простудились?

- Не простудился. Кашляю, потому что курю уже 71 год.

- Пора бросать...

- Бросать врачи не разрешают. С 9 лет курю.

- В Россию планируете приехать с концертами?

- Я не был у вас десять лет (после событий в Южной Осетии – Ред.). Но это не значит, что я перестал любить русский народ и русскую публику. передайте от меня привет всем россиянам. Я к ним - с большой любовью.

- С друзьями, которые живут в Москве, вы общаетесь?

- Конечно общаемся! С Георгием Данелия позавчера разговаривал. Он плохо себя чувствует и не сможет приехать в Грузию. Я, к сожалению, тоже неважно себя чувствую. Что делать: мы уже немолодые люди.

- В кино снимаетесь?

- Написал сценарий. Называется «Диагноз – грузины»...

- Что это за диагноз такой?

- Врачебный диагноз. И у меня он есть. Я же грузин. (смеется). Еще в 80-ые годы я снял два фильма по своему сценарию - комедию «Будь здоров, дорогой!», состоящую из четырех новелл, и картину «Мужчины и все остальные». Мой новый сценарий - из десяти новелл о жизни, о любви, о родине. Но пока еще не решил, кто будет режиссер и, кто будет сниматься.

Вахтанг Кикабидзе не был в России 10 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы все время делаете громкие политические заявления…

- Ну какие заявления я делаю?! Сказал, что мне не нравится советский герб? Но об этом я и раньше говорил. Я люблю эстетику. Люблю хороших художников. Когда художник что-то пишет или рисует, это должно быть умно и красиво. С моей точки зрения, советский герб – серп и молот на фоне земного шара в обрамлении колосьев – не очень красивый образ. Только это я и сказал. И вдруг все на меня обрушились.

- Все гербы советских республик были похожи. Герб Грузинской ССР тоже серп и молот только на фоне снежного хребта.

- Я о том и говорил. Мне не нравится советская символика с точки зрения эстетики. После выхода моего интервью, мне позвонили журналисты и говорят: «Вахтанг Константинович, почему вы ругаете Советский Союз? В СССР вы стали популярны». Я им ответил: «Не СССР меня сделал популярным, а я сам себя сделал». Если зритель не хочет идти на мой концерт, его насильно не загонишь.

- В прежние времена вас бы назвали диссидентом.

- Какой я диссидент?! Я очень люблю Россию. Журналисты, что хотят, то и пишут. Историю с гербом просто раздули. Скандал получился некрасивый и неумный. Недавно ваш брат журналист приписал мне еще одну некрасивую фразу, которую сочинил не я, а какой-то очень плохой человек. Умер режиссер Станислав Говорухин. И где-то напечатали: «А что Кикабидзе хотел от Говорухина?». Фраза вообще непонятная. Но подтекст у нее такой: Кикабидзе критиковал Говорухина за то, что тот лоялен к российской власти. Это не так. Я его никогда не ругал, какие бы взгляды у него не были. У нас были хорошие отношения. Мы с ним дружили. Он даже прислал мне свою картину, которая висит у меня дома.

- Как в Грузии воспринимают ваши заявления?

- Я не интересуюсь, как мои слова, а тем более их интерпретация, воспринимается в Грузии. Я живу своей частной жизнью. Езжу на рыбалку. Недавно на озере Кварели поймал на удочку белого амура на 7 килограммов 400 грамм. Обязательно напишите точный вес. Для рыбака эта точность важна, как в аптеке.

- Такую рыбину да на удочку?!

- Интересна не только то, что на удочку. Интересно, на какую наживку. Я поймал рыбу на туту. Знаете, что это такое?

- Тутовник?! Шелковица, - догадалась я.

- Все правильно. На берегу озера стоит тутовое дерево, на котором растет черная шелковица. И когда в сезон ягода начинает падать в воду, рыба подходит и ее ест. Привыкла. Местные рыбаки это знают. Но надо уметь насаживать туту на крючок. Это не так просто.

- Еще чем увлекаетесь, кроме рыбалки?

- Смотрю американские программы про дикую природу.