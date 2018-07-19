То, что цензоры разрешали Пушкину и Есенину, Маяковскому - запрещали

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-18T17:55:41+03:00

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В Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН готовится издание нового собрания сочинений поэта в 20 томах, читатели увидят многие его ранее не публиковавшиеся произведения и письма. О Маяковском, которого мы еще не знали, «КП» рассказали научные сотрудники Института Вера Терёхина и Алексей Зименков.

- Чем новое издание отличается от предыдущих?

- Со времени выхода наиболее полного собрания сочинений Маяковского в 13 томах прошло более полувека, давно требовалось обновление. Впервые будет выделена серия томов агитационно-производственного искусства, где есть тексты и рисунки плакатов, лубков (всего свыше 100 изобразительных работ). Новое издание дополнят также несколько десятков выступлений (по газетным отчетам), 3 впервые публикуемые стенограммы, не менее 50 дарственных надписей, «Окна РОСТА» (Маяковский создал около 3000 политических плакатов и 6000 подписей к ним!), около 20 статей, написанных в 1913–1915 гг.

- Узнаем ли мы больше о Маяковском как о человеке, а не только как о поэте-трибуне?

- Впервые будет отдельный том писем поэта. В советское время их не публиковали полностью и в таком количестве. Некоторые письма искажались по политическим мотивам. Так, ответ Троцкому на его вопросы от 1 сентября 1922 г. печатался без обращения к адресату – просто «Письмо о футуризме». Не были известны письма Каменеву, Бухарину и др.

Конечно, подвергалась цензуре и личная переписка поэта. В ней Маяковский не соответствовал образу революционного поэта, «агитатора, горлана, главаря». Считалось, что его любовные переживания слишком сентиментальны. Вот, например, даже такие откровения поэта цензоры не могли пропустить. В письме-дневнике, который он вел в феврале 1923 г., говорилось: «Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все пр. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным, но если сердце работает, оно не может не проявляться в этом во всем. Без тебя (не без тебя “в отъезде”, внутренне без тебя) я прекращаюсь. Это было всегда, это и сейчас. Но если нет “деятельности” – я мертв». Письмо-дневник было найдено только после смерти Маяковского.

- Маяковский здесь прямо романтик …

- Да, но драматизм этих строк возрастает, когда читаешь его записки, ежедневно отправляемые Лиле Брик из добровольного заточения в «комнатенке-лодочке»: «Любимая. Напиши одно хоть слово, хочешь ли ты меня видеть когда-нибудь. Прости, я больше не буду. Щен» (Щен и Киса – домашние имена Маяковского и Лилии Брик.)

В поэме «Про это» Маяковский признавался, что живет, «под записочной рябью себя погребя». Для него это был способ выразить свои чувства. В записках - стихотворные экспромты, шутливые заметки, рисунки.

Критики, конечно,не могли одобрить такие, например, строки: «Поздравление/Кисам/изысканным и светским/ с праздником советским./Получив визу/расцелую Кизу/ и облобызав губки/пойду с Кисой/ покупать покупки». Поэт написал их 7 ноября 1925 г. Вот и получалось, что Пушкину или Есенину советские цензоры почему-то разрешали разные вольности (их более чем откровенные письма публиковались), а Маяковскому – нет.

Записки Маяковского

- Но ведь частично любовные письма Маяковского тоже публиковались раньше...

- Да, в 1958 году вышел 65-й том «Литературного наследства» – «Новое о Маяковском». В нем было 125 писем и телеграмм В.В.Маяковского к Л.Ю.Брик, четыре письма и телеграммы к О.М.Брику и еще 29 писем, записок и телеграмм к шестнадцати адресатам. 65-й том «Литературного наследства» сильно раскритиковали, назвав письма поэта «галиматьей».

Предпосылкой к изданию этих писем стало «предисловие» самой Лили Брик, в котором она во всеуслышание утверждала, что «с Владимиром Владимировичем Маяковским мы прожили 15 лет». Она также писала: «Брик был моим первым мужем. Я встретилась с ним, когда мне было 13 лет... Когда я сказала ему о том, что Маяковский и я полюбили друг друга, все мы решили никогда не расставаться... Мы прожили нашу жизнь, и духовно, и большею частью территориально вместе».

Письма Владимира Маяковского Лиле Брик

Письмо Владимира Маяковского Элли Джонс

Письмо Владимира Маяковского Татьяне Яковлевой