Детский омбудсмен Анна Кузнецова: Многодетные матери должны выходить на пенсию раньше!

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-18T21:32:13+03:00

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Кто будет помогать родителям сидеть с детьми, если бабушки и дедушки станут позже выходить на пенсию? Почему в детских лагерях из года в год происходят ЧП? Стоит ли осуждать девушек, которые вступили в интимные отношения с болельщиками, приехавшими в Россию на ЧМ по футболу? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы поговорили с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой.

- Анна Юрьевна, для начала поздравляем вас с переназначением на должность детского омбудсмена. Волновались?

- Конечно, переживала, удастся ли завершить задуманное.

- Что же вы задумали?

- Закончить начатые проекты. Ряд регионов уже присоединились к таким темам, как оказание помощи семье в режиме «одного окна» - это так называемый социальный навигатор. Допустим, случилась в семье какая-то беда. Речь о том, чтобы семьи с детьми не бегали от ведомства к ведомству, а обращались по одному телефону в одну службу, и там бы специальные координаторы им объясняли, как дальше действовать. У нас 19 ведомств занимаются проблемами детей! Как родителям быстро сориентироваться и понять, куда обращаться? Система социальной помощи семье должна стать простой и удобной.

Еще одна тема - социальная няня. Регионы уже подключились к нашему проекту. Например, в Башкирии больше тысячи семей получают эту услугу.

- Что за няня такая?

- Государственная! В малых муниципальных образованиях, селах строить детсад нерентабельно, и потому стройка обычно затягивается надолго или вообще не ведется. Вот для этого и есть услуга госняни. Няня имеет специальный сертификат и помогает присматривать за ребенком. Так работают Пермь, Костромская область. Социальная няня оплачивается государством в зависимости от дохода семьи. Одни семьи оплачивают полстоимости, другие - четверть, а для третьих это вовсе бесплатно.

«ШКОЛЬНИКИ СЛИШКОМ ПОГРУЖЕНЫ В ИНТЕРНЕТ»

- Вы призываете прививать детям в школах традиционные семейные ценности. Хотите, чтобы был отдельный предмет?

- Нет, мы не предлагаем увеличивать для школьников объем нагрузки, но все, что связано с воспитанием детей, очень важно. Это подтверждают трагедии, которые все чаще происходят в школах. В Перми двое старшеклассников напали на учеников четвертого класса. Я там была, встречалась с родителями. И в Кургане была, где семиклассница открыла в школе стрельбу из пневматического пистолета и при этом пострадали семеро детей. Я увидела, насколько там слаба была связь семьи и школы. Дети слишком погружены в интернет, уходят в параллельную реальность. И педагоги должны понимать, как действовать в таких ситуациях. Нужны психологические службы.

Звонок радиослушательницы:

- В 2017 году я с детьми просидела без света четыре месяца. Якобы долг за свет у нас был за 2015 - 2016 годы. Хотя есть квитанции об оплате. Сотрудники энергосбытовой компании предлагали сдать детей в детдом. В итоге мне пришлось подписать рассрочку за несуществующий долг, тогда нам дали свет. Суд не встал на защиту прав моих детей.

- Мы сталкиваемся с подобным. Сегодня решали вопрос долгов по квартплате многодетной семьи выпускников сиротских учреждений. Вопрос решен. Но обычно заявитель проходит все стадии, обращается во все ведомства и только потом как в последнюю инстанцию приходит к нам. Тяжело, когда мы имеем дело с уже готовыми судебными решениями. Тогда сложно что-либо изменить.

У Анны Кузнецовой семья - полна коробушка!Фото: facebook.com

«ПРОВЕРИМ СТРОЙКИ И ОВРАГИ»

- Тема номер один сейчас - детский летний отдых. Что ни год, то ЧП. Самое распространенное - массовые отравления детей в лагерях.

- Главная причина - человеческий фактор. Все проверки проводятся, выдаются заключения, что лагерь готов к приему детей, и вот начинается смена, и снова что-то идет не так. Ни одни даже самые совершенные законы не обеспечивают их правильного исполнения. У нас часто нарушают и должностные инструкции. И это приводит к беде.

- Почему бы виновных не посадить?

- Начинаются расследования. В Севастополе, где случились массовые отравления детей, уже приняты кадровые решения. Мы еще в прошлом году говорили, что нужна целевая программа для летней оздоровительной кампании. По данным Следственного комитета, дети, охваченные организованным летним отдыхом, меньше подвержены опасности. 20 дней ребенок отдохнул в лагере, а остальное время он где?

С 1 июля мы запустили большую акцию с «Молодежкой ОНФ» и Советом отцов по мониторингу опасных мест, которые может встретить ребенок рядом с домом. Это незаконченные стройки, овраги. Уже случилось несколько трагедий. В Екатеринбурге ребенок упал на арматуру, торчащую из забора, и погиб. Никто эту арматуру не заметил. А в Брянске ребенок упал в выгребную яму. Сделаем интерактивную карту с уровнями опасности, в какие места в каких регионах детям ходить нельзя. Это будет ориентиром для родителей и муниципалитетов. Нужно, чтобы у каждого региона были четкие программы, чем занимается ребенок летом. Это программа трудоустройства для старших детей, это понятный организованный досуг для младшего возраста. Если к ребенку не приходим мы, приходит кто-то еще и уводит в никуда. Очень важно, чтобы детские кружки были доступными. В целом по России число платных кружков выросло на 130%, а бесплатных - лишь на 18%!

- После трагедии на Сямозере в Карелии, где в июне 2016 года погибли 14 детей, контролирующие инстанции закрутили гайки. Закрылись многие хорошие туристические лагеря, но в целом ситуация с безопасностью не особо изменилась. Вы замечаете эти перегибы?

- Замечаю. Мы проводили специальную встречу с организаторами летнего отдыха. Многое в этой сфере забюрократизировано.Это мешает развитию всей системы.

Звонок - Вадим, Подмосковье:

- У нас гигантский разрыв поколений. Бабушки и дедушки не у дел, а родители должны работать. Почему бы не организовать детсады-клубы, где пенсионеры подрабатывали бы?

- Тут важен вопрос обучения и спецподготовки. Хотя бы минимум знаний должен быть. То, о чем вы говорите, мы частично реализуем в нашем проекте «Социальная няня».

- У вас самой шестеро детей. Вам бабушки помогают?

- Да, мне мама очень помогает с детьми.

- Правительство хочет поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет. Нынешние бабушки будут вынуждены работать, вместо того чтобы сидеть с внуками. Вы видите в этом проблему?

- Вижу. И не только в вопросе бабушек. Меня очень волнует тема многодетных матерей. Я считаю, что количество детей должно влиять на пенсионный возраст. Многодетные матери, родители и опекуны детей-инвалидов должны выходить на пенсию раньше! Или, например, наши отдаленные территории. Как там решать вопросы с садами, яслями, если бабушки будут работать?

КСТАТИ

«Мы готовы помочь «детям ЧМ-2018»

- Вы тут заступились за детей, которые могут родиться через 9 месяцев после чемпионата мира по футболу. То есть вы не против того, чтобы наши женщины вступали в отношения с заезжими болельщиками или другими иностранцами?

- Я про отношения не говорила ничего (смеется). Я говорила, что если детям, чьи бы они ни были, в России понадобится помощь, мы будем им помогать. Мы, например, можем работать с представителями других государств.

- То есть даже отца сможете разыскать, если что?

- Можем. Очень важно, чтобы семьи были полными.

- Вы сами смотрели футбол?

- Я обещала себе этим вообще не интересоваться, футбол - дело мужское, но все равно переживаешь за своих. Очень радовалась за нашу сборную. Мне теперь и самой приходится гонять в футбол. Купили три футбольных мяча! Приезжаешь домой - дети во дворе в футбол играют. Младший, Левушка, ему 2,5 года, тут же требует играть с ним. Вот и играю, иногда прямо в туфлях на шпильках.