Спецкор «Комсомолки» номер 387
В тридцать семь он, как и Пушкин, ушел из жизни, оставив в истории литературы яркий след. Однако его литературное «громадьё» оставляет в тени часть биографии поэта: четыре года (1927 - 1930 гг.) Маяковский считал главной свою работу в «Комсомольской правде» и носил в кармане удостоверение ее специального корреспондента за номером 387.
ПОЧЕМУ ИМЕННО «КП»?
Нужно сказать, что до «Комсомолки», которая до мая 1934 года размещалась в здании Главконторы на Лубянке, ходить на работу поэту было удобно. Получил задание, написал текст, перешел площадь у Политеха - и клади заметку на стол редактору. Однако вряд ли только это привлекло Маяковского в газету. Когда же и почему стал он постоянным сотрудником «КП»? Что привлекло его туда?
Во-первых, конечно, собственный юношеский дух. Большинство его стихов обращено к молодежи. Идеолог большевистской культуры нарком и соратник Ленина Анатолий Луначарский как-то заметил: «Маяковский до гроба будет юношей».
И это так: за время работы в «Комсомолке» Маяковский провел более ста встреч в молодежных аудиториях и в сорока, кроме Москвы, городах.
Он и предназначение газеты видел в работе с молодежью: «Наш чтец - это вузовская молодежь, это рабочая и крестьянская комсомолия, рабкор и начинающий писатель».
ЧЕЛОВЕК С ТРОСТЬЮ
В воспоминаниях Михаила Розенфельда мы читаем, что Маяковский приходил в редакцию с массивной тростью в руках тогда, когда коридор уже был переполнен посетителями. «Медленным шагом, дымя зажатой в зубах папиросой... Он шел по коридору нарочито медленно, останавливался, слушал, о чем говорили, всматривался в лица незнакомцев и, увлекшись, вступал в разговор». Обязательно заходил в отделы - получить задания.
Рабочим отделом руководил тогда Мирон Перельштейн, автор многих инициатив и молодежных движений. С Маяковским они раскручивали из номера в номер «Марш ударных бригад», от которого потом выкристаллизовалась и идея социалистического соревнования, и лозунг «Пятилетку в четыре года!», а уже в мае 1930 года «Комсомолке» вручили за эти акции орден Ленина за номером 1!
Так что вклад Маяковского в романтику ударного труда и соревнования несомненен. Ударничество тоже соответствовало его характеру. Он как-то писал даже, что мечтает о времени, когда Госплан будет давать поэтам «задания на год».
Он брался за любую работу: если надо было - писал агитки, сочинял призывы и лозунги, придумывал заголовки, готовил сатирические рисунки, брал заказы на сочинение стихов к очередной газетной кампании.
Его возмущало, что реальное число подписчиков газеты в то время было трудно сопоставимо с количеством молодых людей, получивших комсомольские билеты.
Комсомольцев -
два миллиона.
А тираж?
На сотне тысяч замерз
и не множится.
Где же организация
и размах наш?
Это ж
получаются ножницы...
Удостоверение поэта, когда он работал в «Комсомолке».Фото: Михаил ФРОЛОВ
«ТОВАРИЩИ ВАНИ, ТОВАРИЩИ МАШИ!»
Маяковский не уставал повторять на всех встречах и в дискуссиях, как важно учить комсомольцев использовать в своей работе такое огромное подспорье, каким является газета. В стихотворении «Комсомольская правда» поэт так объяснил это:
Товарищи Вани,
Товарищи Маши,
Газета -
ближайшая ваша родня.
Делайте
дело
собственное ваше,
лишний
номер
распространя.
Стихотворение завершается призывом:
Все -
от городов краснотрубых
до самой деревушки
глухой и дальней,
все ячейки,
и все клубы,
комкомитеты*,
избы-читальни**,
вербуйте
новых
подписчиков тыщи-ка,
тиражу,
как собственному
росту
рады,
каждый комсомолец,
стань
подписчиком
«Комсомольской правды».
Отличная, между прочим, идея и для сегодняшних дней!
*Комкомитеты - комсомольские комитеты.
**Библиотеки.
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