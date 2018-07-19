Спецкор «Комсомолки» номер 387

СЕГОДНЯ 02:02 2018-07-19T02:08:54+03:00

Маяковский громил буржуазию, но и сам был не прочь время от времени пошиковать. Фото: wikimedia.org

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В тридцать семь он, как и Пушкин, ушел из жизни, оставив в истории литературы яркий след. Однако его литературное «громадьё» оставляет в тени часть биографии поэта: четыре года (1927 - 1930 гг.) Маяковский считал главной свою работу в «Комсомольской правде» и носил в кармане удостоверение ее специального корреспондента за номером 387.

ПОЧЕМУ ИМЕННО «КП»?

Нужно сказать, что до «Комсомолки», которая до мая 1934 года размещалась в здании Главконторы на Лубянке, ходить на работу поэту было удобно. Получил задание, написал текст, перешел площадь у Политеха - и клади заметку на стол редактору. Однако вряд ли только это привлекло Маяковского в газету. Когда же и почему стал он постоянным сотрудником «КП»? Что привлекло его туда?

Во-первых, конечно, собственный юношеский дух. Большинство его стихов обращено к молодежи. Идеолог большевистской культуры нарком и соратник Ленина Анатолий Луначарский как-то заметил: «Маяковский до гроба будет юношей».

И это так: за время работы в «Комсомолке» Маяковский провел более ста встреч в молодежных аудиториях и в сорока, кроме Москвы, городах.

Он и предназначение газеты видел в работе с молодежью: «Наш чтец - это вузовская молодежь, это рабочая и крестьянская комсомолия, рабкор и начинающий писатель».

ЧЕЛОВЕК С ТРОСТЬЮ

В воспоминаниях Михаила Розенфельда мы читаем, что Маяковский приходил в редакцию с массивной тростью в руках тогда, когда коридор уже был переполнен посетителями. «Медленным шагом, дымя зажатой в зубах папиросой... Он шел по коридору нарочито медленно, останавливался, слушал, о чем говорили, всматривался в лица незнакомцев и, увлекшись, вступал в разговор». Обязательно заходил в отделы - получить задания.

Рабочим отделом руководил тогда Мирон Перельштейн, автор многих инициатив и молодежных движений. С Маяковским они раскручивали из номера в номер «Марш ударных бригад», от которого потом выкристаллизовалась и идея социалистического соревнования, и лозунг «Пятилетку в четыре года!», а уже в мае 1930 года «Комсомолке» вручили за эти акции орден Ленина за номером 1!

Так что вклад Маяковского в романтику ударного труда и соревнования несомненен. Ударничество тоже соответствовало его характеру. Он как-то писал даже, что мечтает о времени, когда Госплан будет давать поэтам «задания на год».

Он брался за любую работу: если надо было - писал агитки, сочинял призывы и лозунги, придумывал заголовки, готовил сатирические рисунки, брал заказы на сочинение стихов к очередной газетной кампании.

Его возмущало, что реальное число подписчиков газеты в то время было трудно сопоставимо с количеством молодых людей, получивших комсомольские билеты.

Комсомольцев -

два миллиона.

А тираж?

На сотне тысяч замерз

и не множится.

Где же организация

и размах наш?

Это ж

получаются ножницы...

Удостоверение поэта, когда он работал в «Комсомолке».Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ТОВАРИЩИ ВАНИ, ТОВАРИЩИ МАШИ!»

Маяковский не уставал повторять на всех встречах и в дискуссиях, как важно учить комсомольцев использовать в своей работе такое огромное подспорье, каким является газета. В стихотворении «Комсомольская правда» поэт так объяснил это:

Товарищи Вани,

Товарищи Маши,

Газета -

ближайшая ваша родня.

Делайте

дело

собственное ваше,

лишний

номер

распространя.

Стихотворение завершается призывом:

Все -

от городов краснотрубых

до самой деревушки

глухой и дальней,

все ячейки,

и все клубы,

комкомитеты*,

избы-читальни**,

вербуйте

новых

подписчиков тыщи-ка,

тиражу,

как собственному

росту

рады,

каждый комсомолец,

стань

подписчиком

«Комсомольской правды».

Отличная, между прочим, идея и для сегодняшних дней!

*Комкомитеты - комсомольские комитеты.

**Библиотеки.