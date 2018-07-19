«Это любовь»: счастливая Дарья Жукова отдыхает в компании греческого миллиардера

СЕГОДНЯ 15:55 2018-07-19T16:02:09+03:00

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О том, что у Дарьи Жуковой роман с наследником греческого судовладельца Ставросом Ниархосом, который ради бывшей супруги Романа Абрамовича разорвал отношения с Джессикой Харт слухи ходили еще с октября прошлого года. Но с недавнего времени пара перестала скрывать свои отношения. Так, на днях Даша вместе с подругой, дизайнером Дженифер Мейер прилетела в гости к Ставросу. И именно Мейер запечатлела пару и опубликовала фото в своем инстаграме.

«Эти двое идут играть в теннис, ну, а я пойду выпью», - подписала она снимок.

Напомним, Ставрос Ниархос III - внук известного греческого судовладельца Ставроса Ниахроса. Магнат скончался в 1996 году и оставил своей семье состояние в 2,5 млрд. долларов. Ставрос-младший родился в Нью-Йорке, детство провел в Париже, на Гавайях и в Нью-Йорке. Специализируется на кинематографии. Профессионально занимается кайтбордингом.

С владелицей арт-галереи «Гараж» Дарьей Жуковой его, помимо прочего, роднит любовь к изобразительному искусству. В 1956 году его дед выгодно вложил заработанные на нефтяных танкерах деньги в коллекцию живописи, которая за эти годы подорожала в разы. В семейной коллекции Ниархосов - более 100 полотен одних только французских импрессионистов и постимпрессионистов. В 1989 году магнат купил автопортрет Пикассо за 47 млн. долларов, а также пополнил коллекцию работами Ван Гога, Гойя, Эль Греко иРубенса.

Отец Ставроса-младшего Филипп Ниархос унаследовал от отца любовь к живописи, он один из самых известных коллекционеров современного искусства. Мать Ставроса Виктория происходит из известного ирландского рода Гиннесс. К слову, по отцу Ставрос приходится троюродным братом миллиардерше Афине Онассис — внучке другого известного греческого судовладельца Аристотеля Онассиса.

Не меньше чем знаменитыми предками Ставрос Ниархос III прославился своими светскими похождениями. За греческим наследником давно закрепилась слава плейбоя и одного из самых завидных женихов США и Европы. Ставрос встречался с самой отвязной представительницей американской золотой молодежи Пэрис Хилтон. Так же ему приписывали романы с голливудскими актрисами Линдси Лохан и Мэри-Кейт Олсен.

Последние семь лет молодой Ниархос встречался с супермоделью Джессикой Харт — красавицей-американкой, одним из «ангелов» известного бренда Victorias secret.