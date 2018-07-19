Бывшая любовница Домогарова: «Секс с ним не был ярким, потому что он все время был пьян»

СЕГОДНЯ 17:16 2018-07-19T17:23:44+03:00

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Недавно известный актер Александр Домогаров отметил свое 55-летие, и к этому возрасту большинство мужчин, пережив все драмы, любови и расставания, в конце концов, находят любимый причал. Обретают семью, растят детей. Однако, звезда российского экрана много лет ведет уединенный образ жизни и о его личной жизни после развода с актрисой Натальей Громушкиной почти ничего неизвестно. Складывается впечатление, что актер для себя давно решил остаться холостяком. Однако, судя по тем откровениям, которые недавно появились в сети и которыми поделилась его бывшая любовница Айгуль Мильштейн выходит, что актер, напротив, слишком увлечен выбором среди многих прекрасных дам. Так, его экс-возлюбленная рассказала, что на самом деле, Домогаров мог крутить роман одновременно с восьмью разными девушками. Об этом свидетельствует интимная переписка, которая она однажды обнаружила в его телефоне.

«Секс с ним не был ярким, потому что Домогаров постоянно был пьян - за полтора года отношений я всего два раза видела его трезвым. Домогаров испорчен вниманием женщин. Они вешаются на него, пишут, звонят… Таких как я, кому он периодически по шаблону писал эсэмэску со словами «хочу тебя», было восемь. Минимум. Каюсь, я потихоньку порылась в его телефоне и ахнула - эротическая переписка у него была и с Катей, и с Клавой, и с Наташей, и с Леной, и с Викой, и еще с парой-тройкой дурочек. Потом я выяснила, что Клава - это «хлопушка» на фильме «Царь». Наташа - Наталья Громушкина, актриса и его третья жена. Она и после развода никак не могла оставить Сашу в покое», — поделилась воспоминаниями Айгуль в интервью "СтарХИТ".

По словам актрисы, Громушкина вступала в интимную связь с Александром даже тогда, когда была в браке с Ильей. Сама Наталья утверждает, что они сохранили хорошие отношения с Александром. В день юбилея она поздравила его и не скрывала, что рада общаться с ним.

Напомним, с Натальей Громушкиной Домогаров познакомился в Театре Моссовета и после начала их бурного романа, оставил супругу Ирину Гуненкову с сыном. Ирина пыталась сохранить брак до последнего, несмотря на то, что актер не ночевал дома, а газеты открыто публиковали его фото с Громушкиной. В 2001году Наталья и Александр поженились, однако, вместе прожили всего 4 года. На съемках фильма «Звезда эпохи» актер познакомился с Мариной Александровой и влюбился с первого взгляда. Их экранная страсть переросла в реальную. Пара постоянно ссорилась, искала утешения в чужих объятиях и мирилась. Плюс, отношения явно не скрепляло то, что Александр любил выпить. Так актеры прожили два года, но летом 2007-го Александрова поставила крест на этих отношениях. Позднее они вместе даже записали диск с любимыми песнями, тем самым поставив красивую точку в их романе.