Александр Розенбаум о страшном диагнозе: «Ни о какой онкологии речи быть не может»
К огромному сожалению поклонников, раковые клетки не щадят никого - ни обычных людей, ни тех, кто дарит радость публике своими песнями, картинами или замечательной игрой на сцене. Недавняя передача «Пусть говорят» как раз и была посвящена тому, как жены помогали своим знаменитым мужьям справиться с онкологическим заболеванием. Одним из гостей в студии был народный артист СССР Иосиф Кобзон. Как известно, выдающийся певец борется с раком уже больше десяти лет - впервые этот диагноз был поставлен ему еще в 2005 году. Рассказывая о своей жизни и сражении с болезнью, Иосиф Давыдович упомянул и других известных людей, которых не миновал этот тяжелый недуг.
Так, певец сообщил, что по его сведениям, Николай Караченцов болен очень тяжело:
- У него дважды прооперирован мозг. Он чудом каким-то живет.
Рассказывая про онкологический центр на Каширском шоссе, Иосиф Кобзон упомянул и других известных людей, которые были пациентами этой московской клиники:
- Там лечили Буйнова, Розенбаума, Крутого после Америки осматривали.
После откровенного заявления Иосифа Кобзона, 66-летний Александр Розенбаум поспешал успокоить друзей и поклонников, завив, что об онкологии и речи быть не может. На своей странице исполнитель «Вальса-бостона», песен «Налетела грусть», «Отслужи по мне, отслужи» и других популярных композиций, уверил всех, что «прекрасно себя чувствует»:
- Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу.
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