Маткапитал станут выдавать быстрее

СЕГОДНЯ 13:58 2018-07-19T14:18:18+03:00

Сроки выдачи сертификатов сократят с одного месяца до 15 дней

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Правительство намерено вдвое сократить сроки выдачи материнского капитала и оформления документов на него. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

Срок выдачи сертификатов на маткапитал сократится с одного месяца до 15 дней с момента приема заявления.

- Программа материнского капитала должна быть подспорьем в решении материальных проблем. Люди хотят как можно быстрее получить сертификат и без лишних проволочек. Кроме того, будут уменьшены сроки проверки документов - с двух недель до пяти дней для принятия решений о дополнительных мерах господдержки, - сообщил премьер.

Правительство также обещает активнее привлекать негосударственные организации в социальную сферу. Речь идет о том, что коммерческие компании станут оказывать за бюджетные деньги услуги в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости населения, физкультуры и спорта. Правда, для этого они должны будут победить в конкурсе.

- Это должно привести к развитию конкуренции в социальной сфере, повысить качество оказания услуг. У государственных и муниципальных учреждений появится мотивация работать лучше, а у коммерческих структур - доступ к бюджетным средствам, - заключил Медведев.

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