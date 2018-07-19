Режиссеру Валерию Ускову сделали операцию на сонной артерии

СЕГОДНЯ 14:10 2018-07-19T14:16:31+03:00

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В одной из московских больниц прооперировали 85-летнего режиссёра Валерия Ускова. Ему сделали стентирование сонной артерии. Сейчас Усков находится в реанимации.

- Операция длилась долго, хотя считается довольно рутиной процедурой, но Валерий Иванович немолодой человек, - рассказала нам супруга режиссера. - Я суеверный человек, поэтому давайте подождем с комментариями.

Стент - это такие распорочки для улучшения кровотока в артерии. В свое время подобную операцию на сонной артерии делали актеру Льву Дурову.

Напомним, режиссер Валерий Усков снял картины "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Отец и сын", "Ермак" и другие.