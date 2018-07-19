2018-07-19T14:16:31+03:00
Звезды

Режиссеру Валерию Ускову сделали операцию на сонной артерии

Его самочувствие медики оценивают как стабильное
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
85-летний режиссер Валерий Усков находится в реанимации85-летний режиссер Валерий Усков находится в реанимацииФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

В одной из московских больниц прооперировали 85-летнего режиссёра Валерия Ускова. Ему сделали стентирование сонной артерии. Сейчас Усков находится в реанимации.

- Операция длилась долго, хотя считается довольно рутиной процедурой, но Валерий Иванович немолодой человек, - рассказала нам супруга режиссера. - Я суеверный человек, поэтому давайте подождем с комментариями.

Стент - это такие распорочки для улучшения кровотока в артерии. В свое время подобную операцию на сонной артерии делали актеру Льву Дурову.

Напомним, режиссер Валерий Усков снял картины "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Отец и сын", "Ермак" и другие.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Прима-балерина Большого театра Евгения Образцова: Ноги - рабочий инструмент. Ходить на них нельзя
Известная артистка рассказала, как согласилась выйти замуж на сцене Большого театра, легко решилась на рождение двух дочерей и в каком фильме сыграет главную роль
Новости 24
Бельгийский парламентарий выступил за отмену санкций против России
Путин заявил, что соразмерно ответит НАТО, разместившим военные базы у границ России
Британские ВС приступят к испытаниям боевых беспилотных парапланов
Путин заявил о необходимости сохранения договоренностей по иранской ядерной программе
Ученые научились определять склероз за несколько лет до его появления
Путин назвал «в целом успешной» встречу с Трампом
Трамп обвинил СМИ в желании начать крупную конфронтацию с Москвой
Путин заявил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины
Фотография с Меркель в детсаду рассмешила соцсети из-за позы медведей на заднем плане
Россия зеркально вышлет греческих дипломатов
Путин заявил о готовности России к партнерским отношениям со всеми странами
Племянница Скрипаля отреагировала на слухи об установлении виновных в отравлении
В Нью-Йорке закрыли пляжи из-за нападения акул, два школьника пострадали
Верка Сердючка намерена баллотироваться в президенты Украины на предстоящих выборах
Орешкин заявил, что тема экспорта вытесняет импортозамещение из повестки
Россия призвала Британию назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
Япония полностью откажется от импорта иранской нефти
К выходным в Москву вернется тридцатиградусная жара
В Совфеде против увольнений сотрудников из-за утраты доверия
Замглавы МИД РФ встретится с министром иностранных дел КНДР
Ученые нашли простейший способ улучшить работу мозга
Около 30 человек пострадали при обрушении шатра на военной базе в США