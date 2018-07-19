2018-07-19T17:29:31+03:00
Звезды

Непонятый на Родине россиянин поразил наставников британской версии «Голос. Дети»

К 11-летнему Ярославу повернулись все три кресла [видео]
Антонина ВЕТКИНА
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Ярослав участвовал в российской версии «Голос. Дети», но к нему никто не повернулся. Фото: стоп-кадр видеоЯрослав участвовал в российской версии «Голос. Дети», но к нему никто не повернулся. Фото: стоп-кадр видео
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11-летний россиянин покорил сердца наставников британской версии шоу «Голос. Дети» на канале iTV. Ярослав спел арию Nessum dorma («Пусть никто не спит») из оперы Пуччини «Турандот» широко известную в исполнении Лучано Паваротти.

К Ярославу повернулись все три наставника, потрясенные необыкновенным вокалом мальчика в 4,5 октавы. Британское судят американский рэппер Уильям Адамс (более известный по сценическому псевдониму wili.i.am), английская певица и актриса Пикси Лотт и британский музыкант Дэнни Джонс. Немного поколебавшись, Ярослав выбрал рэппера wili.i.am.

Россиянин блестяще говорит по-английски, что неудивительно: на сайте программы сообщается, что он родился в Москве, но переехал с родителями в Лондон, когда ему было всего 3 месяца.

Yaroslav Performs Nessun Dorma : Blinds 2 The Voice Kids UK 2018.

Ярослав рассказал наставникам, что он участвовал в прошлом году в российской версии «Голос. Дети», но на слепых прослушиваниях к нему никто не повернулся.

В Великобритании программа выходит не раз в неделю, как у нас, а каждый день. Сезон шоу стартовал в субботу, 14 июля, Ярослав с триумфом прошел слепые прослушивания в воскресенье, а в среду он уже одержал победу в первом раунде батлов, спев в составе трио композицию Bring Me To Life американской группы Evanescence.

Следующее выступление Ярослава состоится в полуфинале шоу в пятницу, 20 июля, когда на сцену выйдут по четыре конкурсанта от каждой команды. Финал пройдет в прямом эфире 21 июля, победитель получит 30 000 фунтов (2,4 млн руб.), которые можно потратить на музыкальное образование, и поездку в парижский «Диснейленд» для всей семьи.

Persia, Yaroslav and Natasha Perform 'Bring Me to Life': Battles 1 The Voice Kids UK 2018.

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