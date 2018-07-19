Спектакли с Валентином Гафтом снова отменили
Театр «Современник» до конца сезона отменили спектакль «Пока существует пространство» с участием Валентина Гафта. Как указано на сайте театра «в связи с болезнью артиста».
Валентин Иосифович с начала лета находился в больнице. Из-за тяжелого прогрессирующего недуга ему трудно ходить.
- Сейчас я дома, но скоро снова придется ложиться в больницу, - сообщил Валентин Иосифович по телефону. - Ноги плохо слушаются. Вы хотели спросить о судьбе спектакля с моим участием? Мы что-нибудь придумаем с Саидом Баговым (соавтор Гафта по постановке «Пока существует пространство» - Ред.). В новом сезоне, надеюсь буду играть. А пока — пришлось взять тайм-аут. Появилось много свободного времени. Я с удовольствием смотрю спортивные передачи.
«КП» уже писала, что у актера болезнь Паркинсона. Однако, несмотря на прогрессирующее заболевание, Валентин Иосифович продолжает выступать.
Работа - это стимул, который дает ему силы жить.
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