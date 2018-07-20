2018-07-20T01:23:01+03:00
Политика

Захар Прилепин - Ксении Собчак: «Да, я убивал людей. Это такая работа»

Писатель и телеведущая схлестнулись в батле на телеканале «Дождь». Один из фрагментов их разговора - о ценности человеческой жизни - выдался особенно горячим
Роман ГОЛОВАНОВ
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Ксения Собчак и писатель Захар ПрилепинКсения Собчак и писатель Захар ПрилепинФото: скриншот видео
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«РОДИНА И БОГ ВЫШЕ ЧЕЛОВЕКА»

Собчак: Я обнаружила ваш прекрасный текст про Европу. О том, что там существуют некие общие человеческие ценности, которые, на самом деле, сатанинские, как вы пишите. И что вообще этот постулат: самая главная ценность - человеческая жизнь - чушь полная. Как вы пришли к такой глубокой мысли?

Прилепин: Чуть иначе там все сформулировано. Во-первых, я говорил, что общечеловеческие ценности, как они сегодня подаются в Европе, иногда нелепые, иногда вздорные, иногда отдают сатанизмом. Это все-таки разные градации. Во-вторых, безусловно, человеческая жизнь - не основной двигатель истории. Потому что есть вещи, больше человека: Господь Бог больше человека, Родина больше человека. Огромные массы людей, которые составляют наш народ, нацию, вот это больше человека. Семья - больше человека. Дети - больше человека. Есть вещи, которые больше человеческого эго.

Собчак: Семья - это и есть люди, Захар.

Прилепин: Вот это ваше выставление человека субъектом, вокруг которого надо водить хороводы, вызывает у меня полное презрение.

Собчак: А это и есть гуманизм.

Прилепин: Есть вещи важнее наших личных представлений о комфорте, собственном достоинстве.

«КСЕНИЯ, ВЫ ЖИВЕТЕ НА СВЕТЕ, НЕ ПОТОМУ ЧТО КТО-ТО СДАЛСЯ НА ВОЙНЕ»

Собчак: Захар, вы убивали людей?

Прилепин: Да, безусловно. Как человек, бывший на трех войнах, конечно же, я убивал людей.

Собчак: И что вы при этом чувствовали?

Прилепин: Да ничего я не чувствовал. Просто это такая работа, как и любая другая деятельность. Кто-то их лечит, кто-то друг друга стреляет.

Собчак: А кто-то их убивает.

Прилепин: Ксения, вы живете на белом свете, потому что кто-то убивал людей.

Собчак: Нет, я не поэтому живу.

Прилепин: А почему же тогда? Потому что кто-то сдавался, во время танковых атак?

Собчак: Не обязательно ради чьей-то жизни нужно кого-то убивать...

Прилепин: У вас родственники воевали?

Собчак: ... Убийствами можно только множить войну.

Прилепин: Ой, все-все. Ладно, я все понял.

Собчак: Вы говорите, что человеческая жизнь не должна быть центром. Но ведь вы немножко знаете мировую историю?

Прилепин: Судя по вашим высказываниям, вы не знаете мировой истории, Ксения Анатольевна.

ДЕМОКРАТИЯ ПЛОДИЛА БЕСПРЕРЫВНЫЕ ХОЛОКОСТЫ ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ

Собчак: Все глобальные человеческие трагедии начинались с идеологий, которые говорили ровно то, что и вы: главная ценность не человеческая жизнь, а нечто большее. Дальше шло очень много красивых слов про патриотизм, про Родину, про величие. Но кончалось все чем-то кровавым.

Прилепин: Да нет! Весь мировой либерализм построен на колониальной политике. Понимаете, на экспансии ненасытные в Африки, Азии, Индии, Латинские Америки. США появились в результате уничтожения миллионов индейцев. Это бесконечные воровство и грабительство, которые были узаконены. И закончились еле-еле во второй половине 20 века. Беспрерывные холокосты, которые устраивали по всему миру прекрасные, демократические, либеральные режимы. Ксения Анатольевна, это простейшие факты. Википедия вам за 10 минут даст полную информацию по этому поводу. А вы мне говорите: «какой-то патриотизм». Не буду дальше распространяться.

Собчак: Почему каждый раз, когда я спрашиваю вас про личные взгляды, вы мне говорите об Америке.

Прилепин: Я вам говорю, что ваша история прекрасных либеральных ценностей - это бесконечные убийства людей по всей планете. Это любому ребенку известно. Даже либералы прекрасно знают: "Ну да, там убили, там зарезали, там перетоптали. Во Вьетнам зашли, бомбили, окисляли, Ирак захватили". Ничего страшного! Зато у них ценности хорошие.

«ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ НА ФОНЕ БАНДЕРЫ, А НА ОБСТРЕЛЫ ДОНБАССА ЗАКРЫВАЕТЕ ГЛАЗА»

Собчак: Захар, а кто это говорит? Человек, участвующий в войне, в которой погибло больше людей, чем в афганской войне?

Прилепин: 8 тысяч человек погибло мирных жителей.

Собчак: Да, ну и что - 8 тысяч человек...

Прилепин: Нет, Ксения Анатольевна. Из этих 8 тысяч 7.500 погибли в результате бомбардировок с украинской стороны. Когда вы там с вашим Красовским фотографировались на фоне Бандеры и поддерживали украинский майдан...

Собчак: Я не поддерживала украинский майдан. Я была там, как журналист. Прилепин: Да прекрасно! Чего же вы на фоне Бандеры в вышиванках там фотографировались? Собчак: Каким образом мы пройдем мимо, если он там висит?

Прилепин: Послушайте, то, что вы симпатизируете всем этим событиям, было абсолютно очевидно. И то, что вы совершенно равнодушны к обстрелам Донбасса, тоже всем очевидно. Вы никоим образом не проявили по этому поводу ни то, что сомнений, вообще ничего. Тихое молчание. Вот майдан - было хорошо, красиво: вышиваночки, приятные все люди. Начали стрелять? Не, мы на это не смотрим, мы пошли. Весь гуманизм закончился.

Собчак: Понятно, что с точки зрения геополитики, ДНР и ЛНР - несчастные люди, которые там находятся. Это просто разменная карта российской власти...

Прилепин: Это Украина - разменная карта США и Европы. Несчастные 40 миллионов, которых бросили в хаос.

Собчак: ... Их используют, как монету на базаре.

Прилепин: Используют вас и всю вашу Украину.

Ведущий: Я отдаю должное вашей искренности. Но вы считаете, что у вас есть какая-то ответственность за гибель людей?

Прилепин: Я приехал на Донбасс, когда шли уже бомбардировки. У меня есть ответственность за защиту людей. Я взял в руки оружие уже после Одессы, после обстрелов Луганска, после обстрелов Донецка. Мне предъявили, почему я появился только сентябре 14 года, а не в апреле. Ответственность есть за то, что я вовремя не пришел и не дал этому свершиться заранее. Я пришел с зазором в три месяца.

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