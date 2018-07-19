Как выбрать первое ружье

СЕГОДНЯ 18:16 2018-07-19T18:29:28+03:00

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Российское законодательство дает такую возможность любому законопослушному физически и психически здоровому гражданину, не страдающему алкоголизмом или наркоманией. Наиболее массовым и доступным, и в то же время серьезным гражданским оружием является гладкоствольное охотничье ружье. Как выбрать свой первый ствол?

1. Определитесь со своими намерениями. Абсолютно любое ружье может использоваться для охоты, спорта, развлекательной стрельбы или самозащиты, - но то, что идеально подходит для одной цели, может оказаться слабопригодным для другой. Варианты «планирую заняться практической стрельбой» и «хочу всерьез заняться охотой» диктуют несколько разный выбор оружия.

2. Попробуйте отвлечься от детских «хотелок». Желание непременно обзавестись помповиком, «как у Сталлоне и Шварца», или «тактикульной» (в тактическом обвесе) «Сайгой» обычно приходит из детства и имеет иррациональную природу. Когда обнаруживается, что помпа с ее сильно смещенным вперед центром тяжести неповоротлива и неудобна для быстрой стрельбы навскидку, а таскать на себе по лесам пятикилограммовый калашмат с полным обвесом довольно утомительно, - ружье зачастую оказывается навечно похороненным в сейфе.

3. Не стесняйтесь покупать ружье «на всякий случай». Ситуации, когда приходится защищаться с ним в руках, в наше время крайне редки. Тем не менее, ежегодно оружие спасает десятки жизней. Не страшно, если оно так и проведет всю жизнь в сейфе, - гораздо хуже, если его не окажется под рукой в ответственный момент.

4. Дорогое ружье — не обязательно самое лучшее. Высокая цена часто вызвана богатой художественной отделкой или престижностью бренда, - стрелковые характеристики оружия от этого совершенно не зависят. С другой стороны, минимальные допуски при сборке, тщательно отрегулированное усилие на спуске, особо равномерная дробовая осыпь, характерные для дорогих ружей штучной работы, действительно позволяют достичь в профессиональном спорте более высоких результатов - на долю секунды или несколько миллиметров. Начинающий стрелок этих небольших преимуществ даже не заметит, - его собственные ошибки и несовершенство техники стрельбы повлияют намного сильнее.

Абсолютно любое ружье может использоваться для охоты, спорта, развлекательной стрельбы или самозащитыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5. Начните с «классики». Многие инструкторы по вождению настоятельно рекомендуют начинать знакомство с автомобилем с заднеприводных «Жигулей», и только после овладения основными приемами пересаживаться на полный привод или коробку-автомат. Среди ружей такой же классикой является двустволка. Она легка и хорошо сбалансирована, чрезвычайно надежна, отлично подходит почти для любой охоты и для спортивной стендовой стрельбы, - и, вдобавок, недорого стоит. Со временем, накопив опыт, вы уже будете совершенно четко представлять себе, каким должно быть ваше второе ружье, - будь то помпа, магазинный автомат, болт (неавтоматическое оружие - с ручным передергиванием затвора) или экзотический револьвер. А если стрельба у вас «не пойдет», и оружие прочно осядет в сейфе, - вы избежите ненужных расходов.

6. Вы можете выбрать любой калибр, если этот калибр — двенадцатый. Старинное разнообразие калибров, когда поклонники 24-го спорили с владельцами 28-го и 32-го, давно осталось в прошлом. Даже некогда самый популярный в СССР 16-й почти полностью сдал свои позиции. В наше время 12-й калибр фактически стал стандартом де-факто. Он самый мощный из распространенных и наиболее универсальный по применимости; для него проще всего найти в продаже любые нужные патроны; если ваш боезапас закончился на охоте или на стрельбище, - всегда найдется кто-то, кто сможет с вами поделиться. 20-й калибр намного менее распространен и специфичен по своему применению, - что называется, «на любителя». А калибр .410 (англосаксонская система, в долях дюйма) годится, в основном, для стрельбы пулей, - он дает весьма куцую дробовую осыпь, что ограничивает его применимость на охоте. Если речь не идет о покупке ружья исключительно в целях самообороны, единственное его серьезное достоинство — слабая отдача, позволяющая вооружить им хрупкую леди или обучать стрельбе подростка. В общем, возможно, со временем, набравшись опыта, вы захотите приобрести второе ружье в каком-нибудь экзотическом калибре, - но начинайте, все же, с 12-го.

7. Не пренебрегайте старым оружием. На вторичном рынке представлено огромное количество подержанных ружей, выставленных на продажу наследниками ушедших из жизни пожилых владельцев. Сегодня, во времена повальной моды на импортные многозарядные карамультуки, спрос на оружие советской эпохи не очень высок, а цены на него, соответственно, - низки. Тульскую или ижевскую двустволку 60-х — 70-х г.г. выпуска в идеальном состоянии можно купить начиная от 13 — 15 тыс. руб., - и это будет красивая вещь с уникальной историей, - зачастую старше своего владельца.

8. Заручитесь поддержкой надежного друга. Конкретное ружье, которое вы осматриваете перед покупкой, может обладать дефектами, незаметными для неопытного человека, - причем это касается не только подержанных ружей, а и абсолютно новых, - независимо от страны производства и бренда изготовителя. Поэтому при покупке рекомендуется привлекать в качестве консультанта кого-то из опытных знакомых, хорошо разбирающихся в оружии.

9. Слушайте голос сердца. Любые доводы разума отступают, когда, взяв в руки ружье, вы внезапно ощущаете радостный прилив эмоций, - «Это оно! Это мое! То самое!.». Возможно, оно дороговато стоит и не слишком подходит для новичка, неудобно для охоты и не подходит для стрелкового спорта по правилам IPSC (Федерация практической стрельбы), - это все неважно. Потом вы никогда в жизни не простите себе, что его не купили. И пусть оно, в результате, так и поселится навечно в сейфе, а для реального использования придется подыскивать себе что-то еще, - не страшно. В конце концов, оружие — это любовь.