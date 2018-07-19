2018-07-19T19:53:04+03:00
Общество

Приключения москвича в России: Русская традиция - жены содержат своих мужиков

Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Никита ИСАЕВ
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Никита Исаев в рязанской глубинкеНикита Исаев в рязанской глубинкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вы уверены, что знаете Россию-матушку? Вот я думал, что знаю ее как облупленную. Но сидя в одном городе - будь то Москва или Тверь, Саратов или Саранск - говорить за всю страну ой как легкомысленно. На телевизионном ток-шоу я как-то сказал депутату Госдумы, что у некоторых людей до сих пор нет воды, и бабушки моются в корыте. Так депутат мне не поверил и посмеялся в ответ: никто у нас в корыте не моется. Тогда и родилась идея обогнуть на авто всю Россию и промчать из Москвы до Сахалина. А свои приключения и передряги путешественника я запишу в дневничок для “Комсомолки”. Ну чтобы все знали, как на самом деле живут русские люди.

НАША ДЕРЕВНЯ ЖИВА!

Я шагал по рязанскому селу. Поля засеяны рожью, все чистенько и ухожено. Народ копается в огороде: помидоры, морковка, картошка – едят все свое с грядки. А мне говорили, что русская деревня давно мертва. Так нет. Вот же она дышит полной грудью.

Бородатый крепыш в очках, клетчатых шортах и дачной панамке косит трын-траву на лужайке возле дома.

- Здравствуй, Никита, - мужчина крепко пожал мне руку. - Меня зовут Сергей Николаевич. Я тебя смотрю по телевизору, но не всегда с тобой соглашаюсь.

- Правильно, а чего со мной соглашаться? - хмыкнул я в ответ. В походах на ток-шоу есть один жирный плюс - тебя начинают узнавать на улицах. Ведь с кем русский человек по советской привычке проводит вечера после работы? Правильно, с телевизором.

- Пьете? – заговорщицки поинтересовался Сергей Николаевич.

- Только настойку.

- Пойдем, поищем настойку!

Мы зашли в добротный двух этажный дом из кирпича. В гостиной на стене растянут флаг с серпом и молотом. Не успел оглядеться, как Сергей Николаевич вытащил из тумбочки душистую настойку – делает сам. Разговор пошел за жизнь. Сергей Николаевич - пенсионер. По коммунистической закалке ни на что не жалуется, говорит, пенсии на жизнь хватает.

- А что мне нужно? – мужчина достал бокалы для вина и разлил настойку. - 5 тысяч в месяц на сигареты и на еду. Жена работает, а я сижу с внуками. А у тебя дети есть?

- У меня 6 детей, - признался я.

Никита Исаев добрался до Рязани Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Никита Исаев добрался до РязаниФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У тебя 6 детей? - очки на носу Сергея Николаевича чуть не лопнули от удивления.

- Ну да. Сейчас еще будет седьмой.

- А жена твоя где?

- Я не женат.

На пару секунд Сергей Николаевич застыл, как бронзовый памятник Пушкину. Затем отхлебнул настойки и одобрительно кивнул: "Ну молодец. Плодовитый".

На прощание Сергей Николаевич подарил мне банку малинового варенья.

- Ну, Никита, передавай привет Зюганову! - мы пожали руки и разошлись.

ПОЛОВИНА ЗАРПЛАТЫ УХОДИТ НА ЖКХ

Добрался до центра города. Меня не покидало чувство, что я попал в "потемкинскую деревню". Дороги хорошие, в Рязани все чисто и аккуратно, поля не брошены, а засеяны рожью и пшеницей. И люди счастливые - улыбаются друг другу. Даже вкусный кофе тут стоит 40 рублей (в Москве бы за такой содрали сотни две.)

Даже вкусный кофе тут стоит 40 рублей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Даже вкусный кофе тут стоит 40 рублейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У нас все как у всех, - объяснил мне новый знакомый Станислав Зайцев - разговорились с мужчиной на улице. - Центр ухоженный, а вот на окраинах уже интересней. Там и дороги разбиты, народ неадекватный.

- Мужики пьют?

- Пьют. Здесь много женщин, но мало мужчин. В основном жены содержат своих мужиков, а не наоборот.

- У вас тут микрозаймы на каждом углу...

- Да, они пользуются спросом. Хоть велосипед приноси в залог, тебе дадут кредит. Берут до зарплаты. Разок взял - фиг выкрутишься. Проценты ломовые.

- А что, мало платят?

- Вот я работаю в государственном предприятии за 11 с половиной тысяч в месяц. Из них 5 тысяч уходят на коммуналку. Летом, когда тепло отключили, плачу 3 тысячи рублей.

- Работу найти сложно?

- Ну многие фирмы банкротятся, закрываются. У нас все в торгаши идут. Какое там сельское хозяйство...

Вот как получается. В миллионной Рязани женщин больше, чем мужчин. Да и сама Рязань мне всегда виделась нарумяненной русской красавицей с золотой косой до пояса. Только этой красавице еще нужно прокормить своего суженного-ряженного.

Это уже стало русской традицией, когда жены вкалывают за своих мужей. Помните, еще Некрасов писал про нах женщин: «В ней ясно и крепко сознанье, Что всё их спасенье в труде, И труд ей несет воздаянье: Семейство не бьется в нужде». Вот так побродишь по «рязанщине» и поймешь, о чем писал поэт…

СПРАВКА "КП"

Никита Исаев — политик, экономист. Лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. Постоянный участник ток-шоу на российском телевидении. Ведущий программы "Внутренняя политика" на радио "Комсомольская правда".

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