Роскачество проверило маринованный шашлык: в половине кишечная палочка и сальмонелла...

СЕГОДНЯ 08:00 2018-07-20T00:43:19+03:00

Из 24 закупленных марок свиного шашлыка 12 оказались с нарушениями, в том числе по микробиологическим показателям [инфографика]

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В разгар шашлычного сезона Роскачество проверило самый популярный готовый шашлык из свинины различных производителей из Белгородской, Вологодской, Кировской, Курской, Московской, Псковской, Смоленской и Тамбовской области, Мордовии, Ставропольского края и Москвы. Эксперты проверили шашлык по 57 параметрам качества и безопасности, в том числе числе – зараженность бактериями, наличие антибиотиков.

Для начала - о хорошем. Маринованный свиной шашлык «ЖАР МЯСО», «Мираторг», «Ремит» и «Останкино» - отличного качества. Эти марки - из мяса высокого качества, в них нет даже остаточных следов антибиотиков, а также консервантов и фиксаторов окраски, усилителей вкуса и аромата.

С остальными дело обстоит не столь хорошо.

1. Мясо в основном свежее.

Специального ГОСТа для проверки свежести мяса, используемого для шашлыков, у нас в стране нет. Но все же существуют методики определения, свежее ли мясо было использовано для продукта или сильно полежавшее. Но все же два шашлыка из 24 были приготовлены из мяса «второй свежести» (см. графику).

Но и обвинять производителей этих шашлыков в несвежести сложно. Ведь испытания по косвенным признакам подтвердили, что для производства шашлыка использовалось свежее мясо с не истекшим сроком годности. В очередной раз вскрывается основная проблема наших продуктов - портятся они в момент перевозки или при неправильном хранении уже в супермаркетах. То есть уже после выпуска с производства.

2. Кишечная палочка, листерии и много микробов.

И все же несмотря на то, что мясо было использовано свежее, были явные нарушения при производстве, иначе, чем можно объяснить, что в маринованном шашлыке обнаружили серьезные бактерии: кишечную палочку, сальмонеллы, листерии. Если шашлык с такими «наполнителями» плохо прожарить и его съест ребенок, то отравление, а то и что посерьезнее ребенку гарантированы. Людям с ослабленным иммунитетом такой шашлык тоже на пользу не пойдет. Да и вполне здоровому человеку, если тщательно не вымыть руки после зараженного шашлыка, может быть сильно нехорошо.

Между тем, неприятные бактерии есть в 12 образцах.

- Эта проблема является следствием, как низкого качества исходного сырья и нарушения санитарного состояния производства, так и несоблюдения условий хранения – в зависимости от вида микробиологических параметров. При этом сбой температурного режима мог произойти на любом из этапов товаропроводящей цепи: в магазине, в распределительном центре, во время транспортировки. Этой проблемой совместно нужно заниматься всем участникам цепочки движения товара. Поэтому нужно покупать шашлык, который хранился при температуре не выше 4 градусов, - прокомментировала замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Если шашлык с такими «наполнителями» плохо прожарить, то отравление гарантированоФото: Наиль ВАЛИУЛИН

3. И немножко антибиотиков.

В 18 из 24 образцов антибиотиков не обнаружили совсем. В 3 образцах - остаточные следы. И лишь в трех - превышение допустимого содержания антибиотиков.

Это может говорить о том, что мясо не было тщательно проверено на антибиотики, когда поступило на производство. Между тем производители должны отслеживать этот параметр.

4. Много ли мяса в упаковке шашлыка.

Впервые исследователи проверили шашлык на количество мяса в упаковке. Выяснилось, что все производители честны - мяса везде много. Наиболее «мясным» оказался продукт марки «Череповецкий мясокомбинат» (98,1% мяса). В тройке лучших и Globus (94%).

Эксперты также опровергли миф, что в готовый шашлык попадает неликвид - жилистые обрезки, невкусные края мяса и т.д.

– С 2006 года мясные полуфабрикаты подразделяются на категории по содержанию мышечной ткани – самого ценного компонента мяса. Это категории А, Б, В, Г и Д. Категория А содержит от 80 до 100% мышечной ткани. Полуфабрикаты категории А в пищевом отношении самые ценные, в ценовом – самые дорогие, – рассказывает доктор технических наук, профессор, заместитель директора по научной работе ВНИИМП им. В. М. Горбатова Анастасия Семенова.

Многие производители шашлыка используют категорию А и указывают это на упаковке. Такой шашлык, как правило, действительно, дороже.

Есть те, кто использует категорию Б и В, но честно указывают это на упаковке. Так что надпись о категории мяса - хороший ориентир при покупке.

Исследование показало, что проверенный шашлык содержит, в основном, только мышечную ткань. Исключение составили бренды «Великолукский мясокомбинат» и «Микоян» - шашлык этих марок может показаться жестким, предупреждают эксперты.

5. Сколько весит идеальный кусочек шашлыка

Технический комитет Роскачества при Росстандарте установил идеальный вес одного куска шашлыка, который позволяет его равномерно прожарить: от 30 до 90 грамм. При этом куски должны быть более менее одинаково нарезаны. Идеальным по этому параметру показался шашлык 18 торговых марок. Наиболее близки к совершенству «ФРЭШ» (50,1 грамма) и «Жар мясо» (54,6 грамма). Более всех с весом переборщил «Велком»: один кусок этого шашлыка весит 208 грамм.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Смотрите на температуру хранения

- Слабым местом готового маринованного шашлыка оказались условия его хранения – шашлык может портиться в процессе реализации или транспортировки. Поэтому внимательно смотрите в торговых точках на температуру в холодильниках (не более + 4 градусов), а также тщательно прожаривайте мясо, - говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.