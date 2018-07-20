Анастасия Волочкова с букетом цветов показала нового любовника

СЕГОДНЯ 01:16 2018-07-20T01:25:12+03:00

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За бурной личной жизнью Анастасии Волочковой иногда тяжело уследить даже самых преданным ее поклонникам. Балерина то хвастается дорогими подарками, то букетами роз с благодарностью к таинственным ухажерам, то вдруг вспомнит, что она одинокая, независимая женщина и все сама, сама. Однако, в прошлом месяце отвечаю на вопрос одной из фолловеров звезда призналась, что она рассталась с программистом Михаилом Логиновым, с которым познакомилась в соцсетях по банальной причине – тот много пил. И видимо, признание это было сделано неспроста, уже накануне балерина поделилась фотографией с отдыха в Турции, где она запечатлелась с импозантным незнакомцем. Кто с ней на фото Волочкова комментировать не стала, но фанаты тут же предположили, что именно этот человек засыпал красавицу в последнее время цветами, и возможно, стал инициатором поездки в Турции.

— Королевский номер с любимой террасой. Отдохнём за вас всех! Счастья вам! А завтра здесь семейный фестиваль, — подписала сама мастер шпагатов снимок, сделав акцент на слове «мы»

Надо отметить, что новый мужчина все же удивил хейтеров. Ведь многие из них предполагали, что выбор Волочковой стал преподаватель вокала дочери балерины — Юрий Гончар. Мужчина довольно часто мелькал на снимках с Волочковой, в том числе с отдыха. Тем более, что у Насти за год до этого был роман со своим водителем, которого, она потом засудила, обвинив в том, что он обворовывал ее регулярно, при этом добавляя психотропные вещества ей в пищу.

volochkova_art Любимый Акка @akkahotelsantalya Королевский номер с любимой террасой Отдохнем за вас всех! Счастья вам! А завтра здесь семейный фестиваль. Если вы отдыхаете в этом отеле, увидимся завтра в саду. В 15.30. Селфи и автографы с меня. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look

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