Партизаны-сталинисты

СЕГОДНЯ 02:05 2018-07-20T02:13:58+03:00

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Небольшой 17-тысячный городок Суворов находится в стороне от федеральных трасс на границе Тульской и Калужской областей. До Москвы два часа на автомобиле и несколько эпох в развитии. Время здесь замерло где-то в конце 1950-х, когда в расцвете своей славы была главная местная достопримечательность - электростанция - и прошла последняя на сегодня массовая волна жилищного строительства.

Недалеко Ока и самый маленький город России (население 941 чел.) - Чекалин. Его так назвали в честь повешенного на центральной площади 16-летнего партизана.

Макет Музея Героев, на вершине приносящие удачу статуи Зои Космодемьянской и Николая Гастелло. Фото: скриншот видео

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ...

Сашу Чекалина замучили фашисты 76 лет назад. Недавно на родину юного героя приехал седобородый мужчина и попенял властям - народ стал забывать героя. Надо бы вспомнить. Дело святое. Властям критика не очень понравилась, но против святого не попрешь. Тем паче что активист и известный (как он сам себя презентовал) писатель Алексей Меняйлов (им и оказался обладатель запоминающихся примет) объявил на весь интернет: «Будем строить музей героев. Кто может - помогайте. Мэры, нам нужно место».

С местом помогли. Правда, строить Меняйлов решил все-таки в Суворове. Масштаб больше. А масштаб он, как оказалось, любит. Как и его кумир - Иосиф Виссарионович. Недаром посвятил ему объемистую книгу «Сталин: посвящение волхва».

Выбор активист остановил на полусгоревшем детском саду. Он выкупил основательное двухэтажное здание с провалившейся кровлей, снял несколько квартир для съехавшихся со всей страны верных учеников (они же строители музея) и начал - по-сталински - руководить процессом.

Местные к появлению крепко спаянной группы чужаков отнеслись настороженно. И было с чего.

- Называют себя странно: «Партизанская правда партизан», - говорили в городе.

- Это еще что, - вторили им другие. - Музей-то, знаешь, как чудно называется? «Музей героев как учителей удачливости»... Что-то здесь нечисто.

Глава Суворова Геннадий Сорокин поначалу даже гордился, что популярный писатель выбрал именно их городок. Однако у властей вскоре тоже появились вопросы. Аккурат после обнаружения в сети других произведений Меняйлова - как текстовых («Подноготная любви»), так и видеозаписей. Видеороликов вообще оказался целый клондайк на личной страничке «писателя». Вот несколько навскидку: «Чему куст малины может научить нас?», «Как правильно смеяться, чтобы увеличить свой заработок?», «Разоблачение женщин думающих».

Ну и апофеоз - «Как правильно расстреливать», в подводке к которому заявлено, что «умение правильно организовать расстрел относится к тонкому знанию, помогающему во всех областях жизни».

Роман Аргашоков до вступления в ряды "партизан" был преуспевающим финансовым консультантом. Фото: скриншот видео

У чиновников появилось смутное подозрение, что с такими любителями советской истории и враги не нужны. И оно превратилось в осознанное, когда внимание обратили на сайт «Партизанской правды партизан». Точнее, на его - прости, господи! - совсем не героические разделы: «Женщины и секс», «Проститутки», «Препарирование дефлораторов».

Чиновники решили - такие музейщики им не нужны. И подали в суд: мол, кирпичи кладут незаконно, угроза жизни и окружающих!

Момент задержания строителей Музея Героев. Фото: СК РФ

ОТВЕТНЫЕ УДАРЫ

В ответ на приостановку строительства «партизаны» устроили медийный залп по оппоненту.

«Бандеровцы уже в России?» - гласит заголовок одной из популярных статей в интернете. В ней суворовских чиновников обвинили в надругательстве над памятью героев и намекнули, что Сорокин со своей командой являются потомками предателей и военнопленных.

После той статьи все затихло на неделю. Но рано утром 17 июля в квартиры Меняйлова и строителей музея постучались.

- Ворвались люди в масках, за ними люди без масок. Представились ФСБ. Там же были и омоновцы, - рассказывает один из учеников Меняйлова, Роман Аргашоков. - Все вели себя корректно: в пол лицом не кидали, не били, давали покурить.

В тот же день управление Следственного комитета по Тульской области объявило о задержании порядка 20 членов экстремистской группы «Партизанская правда партизан». У лидера организации при обыске обнаружено чуть менее 5 тысяч долларов и 5 миллионов рублей, запрещенная литература, в том числе «Майн кампф» и «Оккультные корни нацизма», комплекты военной формы и даже некий документ с названием «План революции 2007 - 2010 годов».

После общения в отделе большинство задержанных были отпущены, оставшись в статусе свидетелей.

На 48 часов задержаны только сам Алексей Меняйлов и его жена. Им будут предъявлены обвинения в разжигании ненависти по отношению к… женщинам.

«В жизни каждой распутной женщины, - Меняйлов использует неприличный синоним, - должен быть мужчина донкихот - идиот, который в упор будет не видеть ее такой, какая она есть, и мужчина-сутенер - это тот, кто проститутку бьет и кого она бесплатно обслуживает».

Видеоролики с подобными сентенциями Алексей Меняйлов поставил на поток. То, что можно найти в интернете в свободном доступе, это лишь верхушка айсберга. За просмотр других он просит 800 рублей с подписчика, а в его группе состоят уже более 37 тысяч пользователей, в основном мужчины в возрасте 20 - 40 лет.

Как связаны почитание героев Великой Отечественной и бичевание женской натуры? Задаем этот вопрос строителям музея.

- Неправильно говорить, что Меняйлов против женщин. Он разделяет нравственных и безнравственных людей. Вторые отдаляются от героев, которые были чисты, - эти слова говорит мне Роман Аргашоков, в недавнем прошлом один из ведущих финансовых консультантов России, автор бестселлера с оптимистичным названием «Деньги есть всегда». Он пытается убедить нас, что использовал «партизанские принципы» Меняйлова в своем бизнесе. А потом продал фирму за хорошие деньги и уехал в тайгу помощником лесника. Кстати, почти все адепты учения рано или поздно учатся выживанию в дикой природе. Залог выживания - беспрекословное подчинение учителю...

Женская группа организации "Партизанская правда партизан". Фото: скриншот видео

ЛЮБИТЕ ИДЕЮ НАШУ, А НЕ МАТЬ ВАШУ

Одним из самых закрытых аспектов деятельности «Партизанской правды партизан» является отношение ее членов к своим матерям. Как минимум две женщины утверждают, что их сыновья подверглись в организации промывке мозгов, чтобы они отреклись от своих родительниц.

- Их заставляют называть матерей самыми последними словами в общем кругу, рассказывать все семейные секреты, - говорит Светлана Шулькова. - Мой Ваня был умным, внимательным мальчиком, но после того как связался с этой сектой, его будто бы подменили.

Зиля Давлетшина из северного города Лангепас говорит, что были с сыном Динисом настоящими друзьями, пока он не стал смотреть ролики Меняйлова. Вскоре после этого он исчез на полтора года, а когда снова объявился, был очень холоден и все свободное время посвящал своим «партизанским» семинарам. Когда же узнал, что мать написала заявление на Меняйлова в Следственный комитет, и вовсе оборвал с ней все связи.

Мученическая смерть Зои Космодемьянской - предмет культа в "Партизанской правде партизан"

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ И НАЛИЧНОСТИ

По замыслу Меняйлова, в музее должны располагаться бюсты Зои Космодемьянской, Саши Чекалина, Александра Матросова, Николая Гастелло. Сектовед Евгений Мухтаров считает, что организация имеет все признаки религиозно-политического культа.

- Есть верховное божество: Сталин. Первописание: его труды. Предания: книги соратников. Святые мученики: погибшие партизаны. Капище или храм: тот самый музей героев. И, наконец, силы Сатаны - безнравственные люди.

По некоторым данным, раньше А. Меняйлов был в числе адептов церкви адвентистов седьмого дня, а затем состоял в концептуальной партии единения (КПЕ), конспирологическом обществе, стоящем на пути всемирного масонского заговора.

- Это дикая, взрывоопасная смесь в голове, - считает Евгений Мухтаров. - При этом Меняйлов является харизматичным лидером, который выстроил вокруг себя культ личности. Психиатрическая экспертиза в его деле должна быть обязательно. И я представляю, что она покажет...

Все члены организации штудируют "Молодую гвардию" Александра Фадеева.

КСТАТИ

Так чему же может научить куст малины?

Лекцию именно с таким названием выложил для своих подписчиков Алексей Меняйлов незадолго до ареста.

И правда, чему? Мы заинтригованы.

Оказалось, в трехминутном ролике на примере упомянутого куста малины лидер тульских «партизан» объясняет свою мамафобию, или, попросту говоря, неприязнь к родителям женского пола.

- У малины тоже есть «мамка», основной стебель, - объясняет нам Алексей Меняйлов. - А от «мамки» расходятся «пасынки». На «мамке» всегда растут ягоды мелкие, невкусные, сухие, а на «пасынках» - сочные и вкусные. Поэтому умные люди «мамку» у малины отрезают. Так и человек должен оторваться от своей матери, чтобы она не отнимала его жизненной энергии.

Знаем мы такую малину. Только из другой философии. Воровской.