Косолапый футбол

СЕГОДНЯ 02:15 2018-07-20T02:21:46+03:00

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Российский футбол по окончании ЧМ-2018 резко меняет свой имидж. Из названия нашей лиги пропало одно слово: раньше она называлась Российская футбольная премьер-лига, а теперь просто Российская премьер-лига (РПЛ). Но главное, изменилась эмблема. Вместо мяча-глобуса РПЛ будет представлять пятиугольный медведь с грозным взглядом.

Откуда взялся медведь?

Медведь - это новое лицо РПЛ. Его разработала студия Артемия Лебедева. На сайте дизайнеров новая эмблема российского футбола описана так: «Медведь выполнен в цветах российского флага - красном и синем, которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе». Есть и объяснение красным глазам зверя - это горящие от страсти глаза. Авторов даже не смутило прилагательное «косолапый», которое можно употреблять и рядом с российским футболом тоже.

А почему именно этот зверь?

Все дело в деньгах. Знаете, сколько получает РПЛ от телевизионного контракта с «Матч ТВ»? 1,7 млрд. рублей. Это меньше, чем 30 млн. долларов. И это в 30 раз скромнее, чем зарабатывают на ТВ итальянские и испанские клубы и в 70 раз меньше, чем английские. Российская премьер-лига поняла, что на родных болельщиках она особо денег не заработает, и предприняла бросок на Запад. Создателям символа российского футбола хотелось найти что-то узнаваемое во всем мире и вызывающее уважение.

Вариантов по большому счету было два - либо что-то про космос, либо медведь. Медведь оказался ближе - он издавна присутствовал на символике российских футбольных болельщиков, и он нейтрален, то есть не ассоциируется ни с одним из российских клубов. Это вам не армейский конь, спартаковский кабан или зенитовский лев.

А у кого еще есть животные?

Логотипом Английской премьер-лиги является лев. Есть животное и на гербе Бельгийской лиги - угрожающего вида бык. А больше зверей среди эмблем чемпионатов практически нигде и не встретишь, так что будем отличаться от многих.