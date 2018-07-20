Что стало с первой в России эротической газетой

СЕГОДНЯ 02:32 2018-07-20T02:33:35+03:00

Думали ли журналисты «СПИД-инфо», что беда придет, откуда не ждали? И что человеком, который оставит их без денег, будет владелец газеты, гражданин США Андрей Манн?

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В июне 2015 года он решил поставить в редакции эксперимент. На выживание журналистов. Именно тогда им перестали платить гонорары, основную часть их и так скромного заработка. За три года задолженность набежала на целых 14 миллионов 600 тысяч рублей. Когда журналисты «СПИДа…» озвучили эту сумму в соцсетях, на них обрушилось цунами недоуменных вопросов: «И вы три года задарма пахали на этого дядю???»

ВЫ ТОЛЬКО НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ!

- Редакция требовала выплат долга от Манна с самого начала, - говорит главный редактор газеты Олег Кармаза. - Но он хитрил, божился, что непременно отдаст. При этом каждый раз просил: «Только, ради бога, не надо никуда жаловаться. Я тогда вообще ничего не отдам!»

Журналисты терпели как могли, утешая себя давно родившейся в газете прибауткой: «Нету Манна без обмана». Большинство корреспондентов проработали в «СПИД-инфо» свыше 20 лет. Именно они как раз и были теми, кто в далеком 1989 году прокричал: «Секс в России есть!» Страна встрепенулась. Слова «контрацептивы», «эякуляция» впервые позвучали с газетных страниц. Тираж газеты, выходившей раз в месяц, взлетел до космических 10 миллионов экземпляров.

Год назад терпение у журналистов-таки лопнуло. Они объявили забастовку. И тут Манн смекнул: дело пахнет шумихой в СМИ и полной потерей репутации. Коллективу сразу же был представлен «График выплат гонораров». Где самым подробнейшим образом расписывалось, кому, когда и сколько. При этом, будучи деловым американцем, Манн предложил «выгодную» сделку: он до Нового года выплачивает гонорары, но не все, за прошедший, 2017 год журналисты самолично от них отказываются. В его, Манна, пользу.

Редакция согласилась даже с этим. Однако, как говорится, лиха беда начало. Придя в очередной раз в кабинет Манна с вопросом «Где наши деньги, есть же график выплат?», журналисты в ответ услышали: «Да выбросьте его в урну…»

- После этого в Генпрокуратуру и СК посыпались заявления от корреспондентов, - рассказывает обозреватель Оксана Семенова. - Манн эти телодвижения прокомментировал своеобразно: «Меня в Бостоне не достанут ни ваши следователи, ни судьи».

Вот такими новаторскими обложками в свое время и привлек аудиторию «СПИД-инфо».

В ПОИСКАХ НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА

9 апреля этого года Манн внезапно вызвал к себе весь коллектив. И сообщил: «У меня для вас хорошая новость. Мы с вами видимся в последний раз. Я продал газету». На встревоженные вопросы - а как же гонорары? - последовал ответ: «Все долги принял на себя новый владелец Юрий Нигмедзянов. Он из Татарстана. Поэтому мой совет - увольняйтесь поскорее по собственному. Иначе трудовые книжки будете искать где? Правильно - в Татарстане», - торжествующе заключил Манн.

Телефонов нового владельца он не дал, адреса его офиса тоже. Дескать, хозяин сам вас найдет. Однако хозяин не объявлялся.

- Звучит как полный бред, но своего владельца мы стали искать сами, - смеется Оксана Семенова. - И довольно быстро нашли! Только не в Татарстане, а в подмосковном Щелкове. Он оказался не медиамагнатом, а… водителем автобуса. Сначала он пыжился, типа ну да, я ваш новый хозяин, но когда узнал, что должен нам почти 15 миллионов… Вы бы слышали его вопли! Его просто подставили. В бизнесе таких называют «прокладками».

Узнав о встрече журналистов с новым «владельцем», Манн пришел в бешенство. Как итог - корреспондентам вообще перестали платить какие бы то ни было деньги. Кстати, не платят по сей день. Пошел уже четвертый месяц.