2018-07-20T02:36:53+03:00
Телевизор

Тупой и еще вкуснее

Очередное ответвление сериала «Кухня» расскажет о двух неуклюжих поварах - Сене и Феде
Глеб ГУБАРЕВ
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Похоже, Федя (Михаил Тарабукин, слева) и Сеня (Сергей Лавыгин) знают рецепт успеха.Похоже, Федя (Михаил Тарабукин, слева) и Сеня (Сергей Лавыгин) знают рецепт успеха.
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На Западе уже давно процветает система сериалов-ответвлений (так называемые спин-офф), когда из популярной телесаги выдергивают отдельного героя или сюжетную линию и на их основе создают новую многосерийку. В качестве ярких примеров можно вспомнить «Джоуи» (спин-офф комедии «Друзья») и «Лучше звоните Солу» (спин-офф драмы «Во все тяжкие»). У нас первыми всерьез разрабатывать эту целину начали авторы «Глухаря», запустившие два сериала с персонажами рейтингового детектива, но уже без Максима Аверина - «Карпов» и «Пятницкий». Создатели «Кухни» решили коллег догнать и перегнать - у них теперь будет аж три спин-оффа. С первым, вышедшим два года назад, мы уже хорошо знакомы - речь о комедии «Отель «Элеон», в которой действуют множество «кухонных» героев. А над двумя другими - «Гранд» и «СеняФедя» - работа пока только идет.

В «Гранде», выход которого запланирован на кабельном канале «Супер», действие разворачивается в пятизвездочной гостинице Grand Lion. Здесь мы увидим многих персонажей, знакомых по «Кухне» и «Отелю «Элеон», - бармена Костю Анисимова (Виктор Хориняк), управляющего Михаила Джековича (Григорий Сиятвинда), поваров Сеню (Сергей Лавыгин) и Федю (Михаил Тарабукин). Последние два в «Кухне» создавали львиную долю всех смешных ситуаций. Неудивительно, что именно этот дуэт солирует в спин-офф-проекте «СеняФедя». Федор и Арсений выпорхнут из золотых клеток, которыми для них стали мишленовские рестораны, и откроют закусочную на колесах. По словам одного из продюсеров проекта, Антона Федотова, похождения тандема будут в чем-то перекликаться с комедией «Тупой и еще тупее», что, согласитесь, уже говорит о многом.

Сериал «СеняФедя» вый-дет на канале СТС. Дата премьеры пока неизвестна.

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