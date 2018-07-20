Мегхалаий — так ученые назвали время, в котором мы сейчас живем

СЕГОДНЯ 16:50 2018-07-20T16:49:45+03:00

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Вся история Земли — более 4 миллиардов лет — состоит из определенных временных отрезков той или иной протяженности. Ученые так договорились. Чтобы как-то ориентироваться, заглядывая в прошлое.

Длинные отрезки - эоны - включают в себя более короткие - эры. Наверняка многие слышали их названия хотя бы раз — мезозойская, кайнозойская, архейская. Эры поделены на периоды, периоды - на эпохи, эпохи на — ярусы.

Мезозойская эра, предшествовавшая нашей - кайнозойской.

Наша нынешняя эпоха — Голоцен. Она охватывает последние 11700 лет - с конца последнего ледникового периода по настоящий момент.

До недавнего времени Голоцен был сам по себе — неподеленным. Этот пробел и решила исправить Международная комиссия по стратиграфии (International Commission on Stratigraphy - ICS). Предложила внести изменения в Международную стратиграфическую шкалу (The International Chronostratigraphic Chart). И внесла, как сообщила ВВС.

Так до последнего времени выглядела Международная стратиграфическая шкала, в которую ныне внесены изменения.

Голоцен теперь поделен на 3 яруса. Самый ранний - получил названием Гренландий (Greenlandian) – в честь окончания глобального оледенения. Он длился в период 11700 – 8200 лет назад.

За Гренландием настал черед Нортгриппия (Northgrippian) – или Северогриппинского яруса. Он начался, соответственно, 8200 лет назад с глобального похолодания, которое вызвала талая вода, стекавшая с северных ледников в Атлантический океан.

Последние 4200 лет продолжается Мегхалаий (Meghalayan) - наш нынешний ярус. Он начался с опустошающей глобальной засухи, которая примерно за 200 лет погубила многие древние цивилизации.

Итак, вот наш новый "временной адрес" - согласно иземенениям в стратиграфической шкале: Фанерозойский эон Кайнозойской эры Четвертичного периода эпохи Голоцена Мегхалаийского яруса.

Далеко не все согласны с нашей новой "пропиской". И полагают, что никакой сейчас не Мегхалаий, а самый настоящий Антропоцен – ярус, который отличается погубным влиянием человеческой деятельность на окружающую среду. Опять же в глобальном масштабе.

Авторитетные ученые уверяют: Земля находится в стадии очередного - шестого - массового вымирания, которое организовало само человечество. Спровоцировало своей антропогенной деятельностью - разрушительной для планеты.

Согласно выводам, которые американские биологи из Принстонского, Стэнфордского, Калифорнийского университетов и их мексиканские коллеги из Национального автономного университета Мехико изложили в докладе, опубликованном в журнале Science Advances, антропоцен кончится тем, что и люди исчезнут в числе других уже обреченных видов.

Как пояснил профессор-эколог Пол Эрлих (Paul Ehrlich), с 1500 года наш мир безвозвратно покинули 320 видов позвоночных. И если прежде раз в 100 лет вымирали от силы два вида млекопитающих, ныне скорость исчезновения увеличилась почти в 100 раз. И приближается к той, с которой виды вымирали 65 миллионов лет назад, когда Земля рассталась с динозаврами.

Кайнозойская эра: примечательна появлением первых разумных существ.

КСТАТИ

И целого мира мало

Давно бьет тревогу Всемирный фонд дикой природы (WWF). По данным его специалистов, биоресурсы Земли за 40 последних лет сократились примерно на треть. Иными словами, треть нашей планеты мы уже "употребили" на свои нужды - съели и переварили, сожгли, вырубили, отравили. При чем скорость употребления растет год от года.

Эксперты назвали самые расточительные страны - те, которые потребляют непозволительно много биоресурсов на душу населения. Вот «наивреднейшая» десятка: Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Дания, США, Бельгия, Австралия, Канада, Нидерланды и Ирландия.

Если бы все жили столь нагло, как в экологически неблагонадежных странах, то для дальнейшего существования цивилизации нынешнюю людскую массу следовало бы расселить по пяти таким планетам, как наша.

Россия, кстати, относится к своей части Земли весьма бережно - по сравнению со многими другими. Занимает 33-е место в списке «вредителей».

В недавне докладе эксперты попутно отметили: стремительно уменьшается биоразнообразие. Жизнь на планете становится скуднее. По данным WWF, каждый год с нее пропадают 25 тысяч видов животных и растений.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Иных уж нет: 5 выявленных массовых вымираний

1. Ордовикско-силурийское: 450 миллионов лет назад исчезли 60 процентов обитавших тогда беспозвоночных. Предположительная причина - движение суперконтинента Гондвана, повлекшее за собой похолодание и падение уровня воды в мировом океане.

2. Девонское вымирание: 370 миллионов лет назад погибла половина морских животных. Предположительная причина - отравление воды продуктами вулканической деятельности.

3. Пермское (великое) вымирание: 250 миллионов лет назад погибли 96 процентов морских видов животных и 70 процентов наземных.

Вероятная причина: извержения огромного числа вулканов разом.

4. Триасовое вымирание: 200 миллионов лет всего за 10 тысяч лет назад погибла половина животных, включая большинство архозавров - предшественников динозавров. Вероятная причина - некие таинственные климатические изменения.

5. Мел-палеогеновое вымирание: 65 миллионов лет назад вымерли динозавры. Кто их погубил точно не известно. Может быть, все те же вулканы или астероиды.

Пять "главных" вымираний не привели к тому, что жизнь на Земле исчезла. Как например, если верить некоторым гипотезам, могло произойти на Марсе или на Венере. Наша живность возрождалась. На это, правда, уходили миллионы лет, но планета оставалась обитаемой. Хотя "население" порой менялось до неузнаваемости.