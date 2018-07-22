МЧС: В Москва-реке тонут 8-9 человек в день, большинство пьяные

СЕГОДНЯ 19:15 2018-07-22T19:17:40+03:00

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"На оборудованных пляжах столицы перестали гибнуть люди. Но несчастных случаев не стало меньше. Ежедневно из Москва-реки наши сотрудники спасают 8-9 человек, и это в два раза больше, чем в прошлом году. Большинство спасенных граждан потеряли в воде ориентацию, не рассчитали силы, и стали тонуть, потому, что были пьяны", - рассказал корреспонденту "Комсомолке" государственный инспектор ГИМС МЧС по Москве Евгений Юрченко.

Как в известной песне поется: "Губит людей не пиво, губит людей вода". А потому, как только установилась "стабильно жаркая погода", сотрудники МЧС России бросили все свои силы на берега Москвы-реки, чтобы предотвратить несчастные случаи. Ведь такого стечения народа на московских пляжах не было давно.

Дежурить на пляжах спасателям помогают четвероногие друзьяФото: Александр БОЙКО

"Во время чемпионата мира по футболу Москва стала активно принимать туристов. Сначала это были иностранцы, а теперь приезжают посмотреть на нарядную столицу соотечественники из других городов", - отметил Юрченко.

Спасатели выгнали на городские пляжи мобильные комплексы информирования и оповещения населения (МКИОН). Грузовички с экранами показывают, как правильно спасать человека, который уже наглотался воды.

К работе с отдыхающими на пляже в Серебряном бору спасатели привлекли и робота-тренажера по имени Гоша. На нем показывали, как правильно проводить массаж сердца, другие реанимационные мероприятия. Резиновая кукла у иностранных футбольных фанатов пользовалась такой бешеной популярностью, что вышла из строя, и была госпитализирована на проверку в ремонтную мастерскую.

На том же пляже следит за обстановкой ньюфаундленд по кличке Абис. На днях служебная собака подставила свой спасательный жилет тонущему гражданину Узбекистана. Не умея плавать, тот решил переплыть речку на плоту из пустых пластиковых бутылок, которые обмотал скотчем. Но плот попал в течение, скотч отклеился, и гость столицы пошел ко дну.

Если вы не видите катер МЧС, это вовсе не значит, что спасатели не наблюдают за обстановкой. Когда на пляже собирается много народу, водоемы начинают патрулировать беспилотники и гидроциклы. В такой суматохе важно отреагировать достаточно быстро.

"Ребенку достаточно 7 минут, чтобы утонуть. Именно столько его мама может говорить по телефону с подругой, или рассматривать себя в зеркало. А у нас есть 6 минут, чтобы достать его из воды, и оказать первую помощь. К счастью, сейчас молодежь стала меньше выпивать, с вниманием относится к наглядной агитации на пляжах, к рейдам, которые мы проводим", - отмечает инспектор.

Президент общественной организации "За безопасный город" разработал совместно с МЧС России магнитики-памятники, которые рассказывают о безопасном поведении в лесу и на водеФото: Александр БОЙКО

Помогают спасателям и общественные организации. Президент общественной организации "За безопасный город" Никита Янковой разработал совместно с МЧС России магнитики-памятники, которые рассказывают о безопасном поведении в лесу и на воде. Сувениры на память с удовольствием разбирают на столичных пляжах не только иностранцы, но и наши соотечественники.