«Если Настя погибнет, значит, зло победило…»

СЕГОДНЯ 20:04 2018-07-22T20:11:27+03:00

Настя с дочкой. Наступление 2018 Нового года они еще успели отметить вместе, а потом малышка умерла, но Настю еще можно спасти!

Так говорят друзья этой хрупкой девочки, наблюдая ее многолетнюю борьбу за жизнь, несмотря на злой рок, который наносит ей все новые и новые удары…

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«Два счастья, которые у меня еще не успела отнять судьба – это сама жизнь и любимый муж Антон! Больше ничего не осталось…» - грустно улыбается Настя. Это правда.

«Ты рехнулся, - встречаться с неизлечимо больной..?!» - говорили Антону про Настю, когда их любовь только-только расцвела. В то время девушка еще казалась здоровой, но уже поползли слухи… Хрупкая хохотушка с огромными, синими глазами - Антон носил ее на руках и плевать хотел на все сплетни. С тех пор ничего не изменилось. Антон по-прежнему часто носит Настю на руках. Но теперь уже и потому, что иначе без костылей, даже по дому, она ходить не может.

Настя Тарасова из маленького городка, из очень простой семьи. Чтобы помочь маме, едва окончив школу, поступила работать на фабрику. Хотела учиться, добиваться… Сейчас можно много говорить о том, что могло бы быть. Но Настя хорошо помнит тот первый раз, когда земля качнулась под ногами, как палуба корабля, и началось пожизненное «плаванье» под названием «рассеянный склероз». Доктора районной и областной клиники сухо отрезали: «Инвалидность. Диагноз пожизненный. Неизлечимо. Будет только хуже. Но таблетки пейте, конечно». Вот и все.

- В то время нам казалось, что это какой-то бред! – рассказывает Настя. – Не верилось, что все настолько плохо. Мы были убеждены, что вместе справимся со всеми бедами!

Вот только бед оказалось слишком много. Сначала от рака умерла любимая мама. Ей было всего 48 лет. Сгорела почти мгновенно. И, если бы не Антон, Настя осталась бы совсем одна со своей бедой и болью. Любовь спасала от депрессии.

Влюбленные поженились и родили дочку. Ослабевшая Настя не смогла доносить беременность. Девочка появилась крохотной и очень слабенькой. Но, несмотря на болезни, она подарила Насте с Антоном три года родительского счастья. В начале этого лета дочка умерла так же скоропостижно и преждевременно, как и родилась. Это горе сильно подкосило Настю, которой и без того становилось все хуже.

- Лечение, которое мне изначально прописали, не помогло – рассказывает Настя. – Поменяли протокол, и снова не помогло. Так было пять раз. Мы испробовали все! Но состояние стремительно ухудшается. Сейчас я даже на улицу без помощи Антона и костылей выйти не могу. А я хочу жить! Мне так страшно! Антон делает все, что в его силах, пытается заработать, но денег которые необходимы, чтобы спасти меня, ему не собрать. Моя же пенсия – копейки. И больше у меня никого нет. Если слягу, то точно умру.

Тем временем московские доктора давно изучили документы Насти и вовсе не считают ее бесперспективной. Ведущие специалисты в области исследований и лечения Рассеянного склероза готовы помочь ей, сделав операцию по пересадке стволовых клеток. Доктора убеждены, что это стабилизирует состояние Насти и даст ей шанс нормально дожить до того момента, когда заболевание, наконец, станет полностью излечимым. (А момент этот не за горами, ибо израильские врачи уже объявили об успешных испытаниях нового препарата). Но беда в том, что операция необходимая Насте, никакими квотами не покрывается и стоит при этом 1 500 000 рублей.

- Полтора миллиона – это цена не только Настиной жизни, но и моей! – говорит Антон. – Потому что я люблю ее и готов на все, но просто не знаю, что еще могу сделать?! Все наши друзья пытаются помочь, но до сих пор удалось собрать только 244 560 рублей. Я работаю, Настя борется из последних сил! Пожалуйста, помогите нам победить это зло!

По всем вопросам (в том числе, если вы «готовы помочь, но только лично в руки») звоните:

(499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Тарасовой Анастасии

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) -http://pomogi.org/how/ В назначении пожертвования не забудьте указать "для Тарасовой Анастасии".

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