«Гимн Украины на развалинах Москвы»: как политики отреагировали на победу боксера Усика

СЕГОДНЯ 20:24 2018-07-22T21:19:46+03:00

Главный бой года прошел в субботу в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«КП» собрала высказывания политиков из России и незалежной о бое между Муратом Гассиевым и Александром Усиком [фото]

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Украинский боксер Усик по решению судей победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али. В незалежной закатили целый праздник: мол, наш богатырь поколотил русского за всех. Однако в России тихо и спокойно поздравили спортсмена с победой. "Комсомолка" собрала цитаты политиков о бое из Украины и из России.

РОССИЯ: «БОКС – НЕ МЕНСТО ПОЛИТИКЕ»

Николай Валуев, депутат Госдумы:

"Люди фотографировались, отмечали, что это замечательный бой. Спорт только объединяет... Высокое качество боя указало на превосходство советской боксерской школы, которой в совершенстве обладает украинский спортсмен. Оно и дало свой результат. А если кто-то на этом хочет политические очки набирать, то это убогий финт, как говорят боксеры".

Николай Валуев был в числе зрителей поединкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Свищёв, депутат Госдумы:

"Прежде всего хочется поздравить украинского спортсмена. Он действительно заслужил победу, и судьи общим решением приняли это.... Мы против политики в спорте, поздравляем Усика. Действительно достойная победа. Но при этом желаем господину президенту Украины, чтобы он отделил всё же эту победу от политики и неудач в своём политическом правлении".

Андрей Рябинский, вице-президент Федерации профессионального бокса России:

"Как же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!"

"Мы увидели слабые стороны — будем над ними работать и вернемся намного сильнее", - пообещал после боя россиянинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УКРАИНА: «НАДО ВРУЧИТЬ "ГЕРОЯ"»

Владимир Омелян, министр транспорта Украины:

"Мы за мир, но после победы! Гимн Украины на развалинах Москвы, которую защищал последний московит из Асетии, прозвучал сегодня".

По решению судей, победу одержал Александр УсикФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины:

"Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает — сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему герою."

Петр Порошенко, президент Украины:

"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!"

Это поражение - первое в карьере Мурата ГассиеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ВСЕ ЭТО БОЛЬШОЙ ПШИК!»

Почему боксерский бой стал поводом для громких политических заявлений в незалежной, объяснил «КП» психолог Павел Жавнеров:

- На Украине сейчас не так много поводов для радости, - рассказал «КП» психолог. – Политикам нужно как-то набирать себе очки. Когда внутри страны они не могут принести никакой пользы, им приходится хайповать на таких историях. Да, Усик молодец и мы искренне его поздравляем. В России нет ненависти к украинцам. А вот в Киеве идет постоянная пропаганда антироссийских настроений. Власть это делает специально, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем.

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