Впервые за пять лет в России стало меньше бедных

СЕГОДНЯ 14:06 2018-07-23T14:43:54+03:00

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Количество бедных в стране должно сократиться вдвое. Такую цель поставил перед правительством Владимир Путин. Через шесть лет шагнуть от нищеты к среднему классу должны более 9 млн человек. И первая подвижка в этом направлении уже имеется. Согласно статистике Росстата, в прошлом году количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилось на 200 тысяч человек. В 2016 году таких было 19,5 млн. чел. В 2017 – 19,3 млн.

Доля бедных в России не уменьшалась с 2013 года, только росла. Даже снижение ее на 0,1% можно считать маленькой победой. Или нет?

- Изменения с разницей 0,1% можно смело причислять к статистической погрешности. В социологических исследованиях она есть всегда, - говорит Сергей Хестанов, доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС. – Говорить о том, что количество бедных начало уменьшаться можно, когда снижение будет на уровне от 2% в год. И станет устойчивым.

И все же позитивные перемены в экономике есть. Реальные доходы населения за год выросли на 4%. Рост реальных зарплат, по данным Минтруда, и вовсе составил 10% за год. При этом цены за год выросли на 2,5%. Все это действительно могло привести к снижению бедности в стране.