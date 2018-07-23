ФСБ изъяла склад оружия, которым можно вооружить батальон

СЕГОДНЯ 14:39 2018-07-23T15:31:32+03:00

Силовики нашли почти четыре сотни пистолетов и автоматов, пулеметов, противотанковых ружей, минометов и гранатометов, часть которых - коллекционная редкость [фото, видео]

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Обнаруженному арсеналу позавидует любой музей мира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/661367" frameborder="0"></iframe> ФСБ изъяло оружия на мотострелковый батальон.

«У задержанных изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Это 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья. А также 45 мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет «АГС-17», самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы...» - подвели первые итоги в ФСБ.

Обнаруженному арсеналу позавидует любой музей мираФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Изъятый арсенал - это стволы складского хранения. Состояние - выходи и стреляй. Тут можно найти едва ли не все стрелковое оружие армий - участниц Первой и Второй мировых войн!

- Здесь винтовки и пистолеты Маузера, модификации пистолетов-пулеметов Томсона, Дегтярева, Шпагина, МР. Может, такие и можно представить в руках преступника-эстета, то редкие немецкие станковые пулеметы Баунинга (500 тысяч рублей) и lMG 08/15 (700 000 -800 000 рублей), французский Гочкисса (1 000 000 рублей), и датский Мадсена (500 000 рублей) - это экземпляры для частных коллекций. Такие стволы иногда мелькают в кино. К ним и патронов-то не найти сейчас!

- Вообще, арсенал больше похож на коллекцию деактивированного оружия. И стоимость его - десятки миллионов рублей. А насколько оружие пригодно к стрельбе, может выяснить только экспертиза, - так оценил представленное видео директор военно-исторической галереи «Военная мысль» Владислав Середа.

Впрочем, зачем потенциальному богатому коллекционеру 45-миллиметровый пехотный и 80- миллиметровый батальонный минометы с возможностью стрельбы до трех километров? Или гранатомет неизвестного производителя середины 20-го века?

Силовики обнаружили гаражи, где находились две мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Гранатомет иностранного производстваФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

О том, как такие «несерийные» стволы могли попасть в Россию, спецслужбы поясняют расплывчато: «Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию».

Не исключено, что часть изъятого оружия могли продать со складов на территории незалежной. Обычно украинские торговцы оружием пользуются морскими путями: оружие приходит заказчику в Прибалтике, а оттуда контрабанду развозят фурами - заказчикам из Западной Европы и России.

Противотанковое ружье времен второй мировой войныФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

После развала СССР Украине достались огромные склады стрелкового оружия. Им Украина уже несколько лет торгует с Америкой. Согласно опубликованным данным, в 2017-м самым активным покупателем советского оружия с украинских складов были граждане США. Они скупили за бесценок 15 тысяч(!) автоматов и пистолетов-пулеметов и 790 противотанковых ружей и гранатометов.

Сейчас сотрудники ФСБ проверяют контакты всех членов преступной группы. Не исключено, что вскоре задержат и тех, кому преступники продавали (и собирались продать) оружие.