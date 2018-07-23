Как доказать, что у соседей самовольная перепланировка

СЕГОДНЯ 19:55 2018-07-23T19:56:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО НАВОЗ ДЛЯ ДАЧИ ВНЕ ЗАКОНА?

Правда ли, что статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях запрещает использовать навоз в качестве удобрения на своем приусадебном участке и даже сажать картошку собственными семенами?

Ольга

- Нет, это неправильная трактовка статьи Кодекса (ст. 10.12 КоАП РФ посвящена нарушению правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений. - Ред.). В кодексе в данном случае речь идет о правонарушениях сельхозпредприятий и предпринимателей. Если у вас приусадебный участок, вы выращиваете ягоды-овощи для себя, то никто не накажет.

С КАКОГО ВОЗРАСТА ЛЬГОТЫ У ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

Я работал пожарным, вышел на пенсию в 45 лет. В 47 лет получил удостоверение ветерана труда. Но в соцзащите говорят: льготы будут только после 60 лет. Это правильно?

Искандер

- Да, закон говорит именно так. Вообще, удивительно, что вас признали ветераном труда в 45 лет. Обычно этот статус присваивают мужчинам в 60 лет.

СОСЕДКА ГОНИТ САМОГОН

У нас соседка по даче продает самогон и разведенный спирт. К ней ходят круглосуточно мимо нашего крыльца, что доставляет нам неудобства. На замечания соседка угрожает поджечь дом.

Ирина

- Можно писать жалобы в прокуратуру и полицию, поскольку продажа самогона и спирта это нарушение закона. Трудность в том, что вам вряд ли выставят круглосуточный конвой, чтобы поймать соседку. Проще всего самим поставить забор, преграждающий путь к дому соседки мимо вашего крыльца — тогда вы избавитесь от беспокойства.

КАК ДОКАЗАТЬ САМОВОЛЬНУЮ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

Как доказать, что у соседей незаконная перепланировка? Они устроили ванную над моей кухней, из-за этого постоянный шум и угроза затопления. Но ведь в квартиру нарушителей, насколько я понимаю, нереально попасть? Как тогда доказывать суду?

Игорь

- Вам нужно подать жалобу в государственную жилищную инспекцию. После недавних поправок в законодательство суд по иску жилинспекции в сокращенный срок принимает решение о принудительном входе в квартиру для проведения экспертизы и прочих действий.