Составлен список самых опасных приложений для смартфонов

СЕГОДНЯ 13:00 2018-07-20T13:22:35+03:00

Мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger стали двумя самыми опасными приложениями, найденными как на iOS, так и на Android. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger стали двумя самыми опасными приложениями, найденными как на iOS, так и на Android. Об этом говорится в исследовании технологической компании Appthority.

WhatsApp и Facebook Messenger были оценены в 7 из 10 баллов по риску утечки данных, отмечается в пресс-релизе. Это означает, что “приложения получают доступ и/или отправляют корпоративную или идентифицирующую информацию”.

Третьим наиболее опасным приложением на iOS стала навигационная программа Waze, в то время как на Android это место занял мессенджер Telegram. Для компиляции своих рейтингов Appthority проанализировала миллионы текущих проверок мобильной безопасности, которые она выполняет для своих корпоративных клиентов.

“Наша цель - помочь командам по безопасности лучше защищать свои данные и сотрудников, а также принимать более обоснованные решения ради сохранения конфиденциальности”, - говорят в Appthority.

Согласно пресс-релизу, в большинстве приложений, включенных в черный список, ранее были обнаружены утечки данных или выполнение других подозрительных действий: например, многие сервисы из рейтинга отправляли адресные книги и СМС-сообщения, а также отключали протокол HTTPS.