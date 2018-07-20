Супругам разрешат оставлять одно завещание на двоих

СЕГОДНЯ 13:40 2018-07-20T13:50:41+03:00

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В сфере наследования у нас ожидаются новшества. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс подписал президент.

Новшество первое — супруги теперь смогут написать совместное завещание. И вместе определить наследников и их доли или по взаимному согласию вообще лишить кого-то наследства. В совместном завещании можно определить как судьбу общего имущества (то, которое приобретено в браке), так и недвижимости и движимости, которая принадлежит каждому из них. Что логично. Раз уж пользуются люди имуществом вместе не один десяток лет, пусть уж вместе им и распоряжаются.

Правда, есть детали. Сохраняется право на обязательную долю в наследстве. Оно есть у несовершеннолетних детей и прочих нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (например, у престарелых родителей, если вдруг им удастся пережить сына или дочь). Скажем, если у кого-то из супругов есть несовершеннолетние дети от первого брака, лишить их наследства не получится ни по индивидуальному завещанию, ни по совместному.

Новшество второе — с наследниками можно будет заключать так называемый наследственный договор. Смысл этого документа — в нем можно прописать некие особые обязанности наследника. Откажется он их выполнять — останется без наследства. Скажем, беспокоится человек, станут ли дети заботиться о его собаке или кошке. Заботу о зверюшке — чтоб была накормлена и не оказалась на улице - можно сделать условием наследственного договора.

Новшества начнут действовать с 1 июня 2019 года.

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