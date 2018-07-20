Открытие «Рандеву» в Юрмале: помолодевшая Лайма, Лолита без грима и Настя Каменских без юбки

СЕГОДНЯ 13:40 2018-07-20T15:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

После того как с Рижского взморья ушла «Новая волна» Игоря Крутого, главным фестивалем в Юрмале стал музыкальный смотр Лаймы Вайкуле «Рандеву». Главная «фишка» фестиваля Лаймы — запрет фонограммы. Всем артистам приходится отрабатывать по полной, с живым звуком. Фанерщикам сюда путь заказан.

Конечно же, вопрос взаимоотношений России и Латвии тут периодически всплывает. Лайма, конечно же, переживает, что некоторые российские певцы пока не могут к ней приехать.

— Я не вру, когда говорю, что люблю всех, — говорит Вайкуле. — Я обожаю Америку, я обожаю Россию, мне нравятся певцы с Украины. И что плохого в этом? Я считаю, людям не надо участвовать в политических передрягах — надо заниматься своим делом. Я держусь от политики в стороне. В прошлом году я пыталась урегулировать вопрос, чтобы с Олега Газманова, Валерии и Иосифа Кобзона сняли санкции и разрешили им въезд в Латвию. И в этом году буду что-то делать, чтобы урегулировать этот непростой вопрос... Меня это очень расстраивает. Я всегда политикам говорю: «Артисты настолько уязвимые, не надо их трогать вообще!».

Мы привыкли видеть Лайму с ее фирменным каре. А теперь стилисты певицы убрали локоны певицы в косу «Юли Тимошенко».Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Кстати, певица удивила Юрмалу новым имиджем. Во-первых, ещё больше постройнела. Не секрет, что Вайкуле практикует голодание.

— Еда для меня — это топливо. Когда я вспоминаю себя маленькой, то самой большой проблемой в детском саду для меня были завтраки, обеды и ужины. Потому что я никогда не хотела есть, меня заставляли. Знаете, я посмотрела, тибетские монахи едят маленькую горсточку риса, и то сами не готовят, а им дают. На самом деле человеку не так много и надо, — признается певица.

Мы привыкли видеть Лайму с ее фирменным каре. А теперь стилисты певицы убрали локоны певицы в косу «Юли Тимошенко».

— Наверное, час плели эту косу два человека. Тут же всякие нюансы, заморочки, — рассказала журналистам Лайма Вайкуле. Приехала в Юрмалу и Лолита Милявская.

Почувствовать дух сцены певица прибежала прямо с самолёта, без грима и эстрадного лоска. Выглядела при этом посвежевшей. Видимо, отпуск в Болгарии дал о себе знать, удалось восстановиться после тяжелых гастролей.

— Каждый раз, когда сажусь в самолёт, охватывает дрожь. Каждый раз преодолеваю аэрофобию, — поделилась артистка. — Выпила таблетку от страха и долетела нормально.

Кстати, Лолита сообщила, что ее дочь Ева наконец покидает Украину, где живет со своей бабушкой.

Кроме колгот и боди на Насте Каменских больше ничего не было.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

— Ева поступила в Варшавский университет на филологический факультет, — рассказала Лолита. — У нее склонность к языкам, поэтому сомнений даже не было. Она очень хорошо знает английский — смотрит сериалы, мгновенно находит любую информацию. Кроме этого, дочь в школе занималась немецким, хотя ей больше нравится французский. В Киеве есть филиал этого университета, и целый год Ева будет заниматься там. А потом уже поедет, собственно, в Варшаву. Начнется взрослая жизнь. Я могла бы отправить ее учиться в Лондон, но в Еве нет того, что есть у меня — возможности себя защищать. Поэтому мы выбрали спокойную страну, которая недалеко от России. Я хочу, чтобы у неё было хорошее образование, а значит, обеспеченный кусок хлеба. То, что я заработала — это одно, это можно быстро потратить. Главное — самой что-то уметь.

На этих словах к Лолите подбежала за селфи Настя Каменских, видимо, забывшая надеть на концерт юбку. Кроме колгот и боди на певице больше ничего не было.

Внезапно украсил себя кружевной манишкой и певец Интарс Бусулис. Всегда стильный артист выглядел в этом наряде как герой сказки Шарля Перро.

Интарс БусулисФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Кстати, за кулисами артисты при желании могли получить консультацию у стилиста Эстер Шенкман. Но, видимо, пока не все этой возможностью воспользовались. Эстер на пару с братьями Верниками вела прямые включения с фестиваля для соцсетей.

На сцене компанию Ревве составил официальный двойник Челентано.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

А вот над образом Александра Реввы наверняка последние два года колдуют стилисты. Артист превратился из шута в стильного импозантного мужчину. На сцене компанию Ревве составил официальный двойник Челентано. Поскольку 80-летний Адриано страдает аэрофобией, за него на выезде отрабатывает клон. Прямо в лучших традициях группы «АББА», за которую тоже по городам и весям колесят двойники, а деньги в итоге идут в казну знаменитой четвёрки.